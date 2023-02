Niinistö kansainväliselle yleisölle: Suomen kädet ovat sidotut Natoon liittymisessä

Niinistö arvioi, että Turkin viestit siitä, että maa haluaa ratifioida vain Suomen Nato-jäsenyyden, ovat kasvaneet. Hänen mukaansa Turkin viestit ovat kuitenkin aika ajoin muuttuneet. Niinistö lisää, että Turkki päättää, hyväksyvätkö he Suomen Nato-hakemuksen, mutta ei vielä Ruotsin.

– Meidän asemamme on kristallin kirkas. Meillä ja Ruotsilla on Nato-hakemukset sitä varten, että ilmaisemme halumme liittyä Natoon.

Hän lisää, että Suomen ja Ruotsin tahto on tulla Naton jäsenmaiksi, mutta Turkin käsissä on se, mitä he haluavat.