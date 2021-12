STM varoittaa: Jos henkilöstöpula sairaaloissa kasvaa, syöpäoperaatioita ei välttämättä voida tehdä – "Henkilöstöä vähemmän kuin keväällä 2020"

Suomessa sairaaloiden henkilöstötilanne on tällä hetkellä erittäin vakava, kuvailee sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila.

Henkilöstön sairaspoissaolojen lisäksi henkilökuntaa on siirtynyt kokonaan pois alalta tilanteessa, jossa heitä tarvittaisiin lisää.

– Tilanne on tällä hetkellä sellainen, että henkilöstöä on vähemmän kuin keväällä 2020, jolloin myös oli erittäin vakava tilanne päällä, kertoo Varhila.

– Jos me vielä tällä hetkellä pystymme tekemään esimerkiksi syöpäoperaatiota, ei ole takeita, että pystyisime tekemään niitä myös jatkossa, mikäli tautitilanne heikkenee ja henkilöstöpula samanaikaisesti pahenee.

Omikron-tartuntojen määrän voi odottaa kasvavan

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on raportoitu tänään 2 714 uutta koronatartuntaa. Tartuntoja on viimeisen kahden viikon ajalta yhteensä runsaat 29 000, joka on melkein 10 000 enemmän kuin edeltävien 14 päivän aikana. Tiedot HUS-alueelta antavat kuvaa kuitenkin huomattavasti suuremmista tartuntamääristä: Vain HUS-alueella todettiin maanantaina yli 2000 tartuntaa.