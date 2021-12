Vantaalla joka kolmannella testatulla on korona – uudet rajoitukset eivät riitä: "Tällä tavalla tämä tauti läpäisee meidän kansakuntamme"

Vantaalla positiivisten tulosten osuus testeistä on niin ikään 30 prosentin paikeilla, kertoo apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö . Omikronmuunnoksen osuutta positiivisista tuloksista ei Aronkydön mukaan osata sanoa tarkkaan.

– Kyllä yleinen tuntuma on ollut, että yli puolet on omikronia. Mutta kyllä tässä varmasti deltaa on pohjalla huomattava määrä, Aronkytö kommentoi MTV Uutiset Liven haastattelussa.