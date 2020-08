TS: Pohjois-Makedoniasta saapuneessa koneessa useita koronatartuntoja – lehden mukaan STM haluaa viivyttää tarkkojen tietojen julkistamista

Kaikki 157 matkustajaa kävivät testeissä. Turun Sanomien mukaan useilla lennolla olleilla matkustajilla on todettu koronavirustartunta.

Myös Ylelle on vahvistettu, että lennolla on ollut useita koronatartuntoja.

Negatiivisesta testituloksesta huolimatta Suomeen saapuneiden matkustajien on noudatettava kahden viikon omaehtoista karanteenia.

Testistä voi edelleen kieltäytyä

Tulokas kertoo, että AVIn päätöstä matkustajien testauksesta on tarkasteltu jo kuluneen viikonlopun aikana.

Kahden koneen matkustajille tarjottu testausta

Turun kaupunki on aiemmin kertonut, että kaupungissa on havaittu heinäkuusta lähtien useita koronavirustartuntoja, jotka on todettu Balkanin maista palaavilta matkaajilta.