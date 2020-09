STM:n virkamies myöntää: "Eihän tämä tämänhetkinenkään maskisuositus oikein tahdo toteutua"

Epidemian kiihtymisestä useita merkkejä

Kiihtymisvaihe määritellään niin, että koronaviruksen alueellinen ilmaantuvuus on noin 10–25 tapausta per 100 000 asukasta kahdessa viikossa.

Leviämisvaiheessa maskisuositus aina sisätiloihin

Leviämisvaiheessa koronavirustartunnat leviävät alueellisesti tai laajemmin. Taudin ilmaantuvuus on noin 18–50 tapausta 100 000 asukasta kohti kahden viikon ajanjaksolla. Lisäksi tuolloin tapausten päivittäinen kasvunopeus on yli 10 prosenttia, ja alle puolet tartuntalähteistä pystytään jäljittämään. Sairaalahoidon ja tehohoidon tarve kasvaa voimakkaasti.

Positiivisten testitulosten osuus jyrkässä nousussa

Epidemian kiihtymisestä on STM:n ja THL:n mukaan nähtävissä useita merkkejä. Tautitapausten ilmaantuvuus on nopeassa kasvussa, positiivisten testitulosten osuus on jyrkässä nousussa, ja tartunnan lähde on yhä useammin tuntematon. Viime viikolla tartunnan lähde jäi epäselväksi noin 44 prosentissa tapauksista.