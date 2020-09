Mitä ovat koronan perusvaihe, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe? Tähän suunnitelmaan THL:n uusi maskisuositus perustuu

Ensimmäisenä on perustaso, joka vastaa tilannetta keskikesällä. Perustasolla tartuntoja ilmaantuu vain vähän ja kotoperäisten tartuntojen osuus kaikista on pieni.

Jos epidemia alkaa kuitenkin kiihtyä, siirrytään kiihtymisvaiheeseen. Toimintasuunnitelmassa on määritelty, että kiihtymisvaiheessa tartuntojen ilmaantuvuus on kahden viikon aikana suurempi kuin 10-25 tapausta per 100 000 asukasta.