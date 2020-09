THL antoi pitkän listan paikkoja, joissa maskia tulisi pitää koronaepidemian kiihtymisvaiheessa – tällainen on uusi maskisuositus

Suositusta on täydennetty koronaepidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheiden ohjeilla. Alueelliset viranomaiset määrittelevät, onko koronaepidemia alueella kiihtymis- tai leviämisvaiheessa.

Kiihtymis- ja leviämisvaiheet määritellään koronaviruksen ilmaantuvuuden perusteella. Kun alueellinen ilmaantuvuus on kahden viikon tarkastelujaksolla noin 10-25 tapausta per 100 000 asukasta, kyse on kiihtymisvaiheesta.