Tutkijatohtori: Koronan huolestuttavat tartuntamäärät enne tulevasta – nämä kolme toimenpidettä pitäisi tehdä heti: "Ei se ole tilastopiikki"

– Ei se ole tilastopiikki. On se trendinä nähty jo viime viikkoina, että tartuntamäärät ovat menneet koko ajan ylöspäin, Solanpää sanoo.

Solanpään työhön on koronavirusaikana kuulunut mallintaa epidemian suuntaa Suomessa, ennustaa tilannetta eteenpäin. Mallinnukset ovat valistuneita arvioita, joihin vaikuttaa muun muassa kulloinenkin R-luku, eli se kuinka monelle ihmiselle koronaan sairastunut tautia tartuttaa eteenpäin sekä voimassa olevat koronarajoitukset ja -suositukset.

Nyt mallinnuksen päivätartuntakäyrä osoittaa jyrkästi ylöspäin. Tarttuvuus on noussut selvästi yli yhden, eli epidemia kiihtyy.

– R-luku on siinä 1,4:n paikkeilla. Kyllä tilanne on selkeästi pahenemassa, Solanpää sanoo.

THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salmisen mukaan Solanpään arvio R-luvusta osuu ainakin lähelle oikeaa. THL kertoo huomenna uuden virallisen arvionsa tarttuvuusluvusta, mutta yli yhden se joka tapauksessa nyt on.

– En ihan näin sanoisi. Eri puolilla Suomea on erilaiset tilanteet. On vaikea sanoa, johtaako tämänhetkinen tilanne kaikkialla pidempiaikaiseen trendiin. Joillakin alueilla ne kriteerit, jotka sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut kyllä täyttyvät.