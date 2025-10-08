Steven Gerrardin mukaan Englannin maajoukkue oli hänen aikanaan täynnä "egoistisia luusereita". Liverpool-legenda myöntää suurimmaksi osaksi vihanneensa arkeaan maajoukkueen mukana.

Gerrard pelasi Englannin maajoukkueelle kaikkiaan 114 ottelua vuosina 2000–2014. Hän osallistui kolmeen maailmanmestaruuskilpailuun ja kolmeen Euroopan mestaruuskilpailuun.

Gerrard pelasi Englannille useiden suurten nimien rinnalla. Kolmen Leijonan riveistä löytyivät samaan aikaan muun muassa Wayne Rooney, Frank Lampard, Paul Scholes, David Beckham, Rio Ferdinand, John Terry, Ashley Cole ja Michael Owen.

Englanti oli tähtipelaajia täynnä, mutta menestystä ei tullut.

Englantilaistähdet kuitenkin alisuorittivat toistuvasti, eivätkä koskaan selvinneet merkittävissä turnauksissa välieriä pidemmälle.

Gerrard uskoo, että syynä tälle olivat pelaajien egot ja kyvyttömyys toimia yhtenäisenä maajoukkueena. Yhtälöön saattoi vaikuttaa se, miten monet pelaajat edustivat seuratasolla kilpailevia Valioliiga-joukkueita. Se näkyi hänen mukaansa maajoukkueen kulttuurissa.

– Uskon, että olimme tarpeeksi älykkäitä voidaksemme sopeutua ja saada homma toimimaan yhdessä. Mutta mielestäni Englannilla oli suurempi ongelma. Olimme kaikki egoistisia luusereita, Gerrard täräytti Rio Ferdinandin isännöimässä podcastissa Ferdinand Presents.

– Kun katson nyt televisiota, ja näen [Jamie] Carragherin keskustelevan Paul Scholesin ja Gary Nevillen kanssa kuin he olisivat olleet parhaita kavereita jo 20 vuotta. Minä puolestani olen luultavasti läheisempi ja ystävällisempi sinulle (Ferdinandille) nyt kuin koskaan aiemmin, kun pelasimme yhdessä 15 vuotta.

Gerrard hämmästelee, miten kyseisiä ystävyyssuhteita ei saatu muodostettua pelivuosien aikana.

– Miksi emme sitten löytäneet yhteistä säveltä 20-23-vuotiaina? Johtuiko se egosta? Kilpailusta? Miksi olemme nyt kaikki tarpeeksi kypsiä ja elämäntilanteessa, jossa olemme läheisempiä ja yhteydessä toisiimme? Miksi emme löytäneet yhteistä säveltä Englannin maajoukkueen pelaajina silloin?

– Emme olleet koskaan yhteydessä toisiimme. Vietimme liikaa aikaa huoneissamme, emmekä olleet ystävällisiä toisillemme. Emme missään vaiheessa muodostaneet todella hyvää, vahvaa joukkuetta. Olimme joukko lahjakkaita yksilöitä, mutta ei se niin toimi. Minua turhauttaa suuresti, ettemme koskaan saavuttaneet parempia tuloksia.

"Vihasin sitä"

Gerrard paljastaa, että itse otteluiden ulkopuolella hänen aikansa maajoukkueessa oli kaikkea muuta kuin nautinnollista. 45-vuotiaan mukaan tylsyys ja yksinäisyys masensivat häntä, vaikka hänen olisi pitänyt pystyä elämään maajoukkueessa unelmaansa.

– Vihasin sitä (arkea maajoukkueleireillä). En nauttinut siitä. Vihasin hotellihuoneita. Minulla oli päiviä, jolloin olin masentunut, todella masentunut. Olin huoneessa seitsemän tuntia ilman tekemistä. Sosiaalista mediaa ei ollut olemassa, eikä meillä ei ollut edes DVD-soitinta. Televisiosta näkyi kanavat 1–5 tai jotain sinnepäin. Olin usein allapäin.

– Rakastin ennen pelata Englannin maajoukkueessa. Olin todella ylpeä. Nautin harjoituksista, mutta nekin veivät vain 90 minuuttia päivästä. Sitten olin yksinäni Lontoossa tai Romaniassa tai missä tahansa. En tuntenut kuuluvani joukkueeseen. Halusin vain hoitaa pelit ja harjoitukset alta pois ja lähteä menemään.

Gerrard lopetti pelaajauransa vuonna 2017, minkä jälkeen hän alkoi valmentaa Liverpoolin akatemiassa.

Gerrard sai ensimmäisen päävalmentajapestinsä edustusjoukkuetasolla Skotlannin suurseura Rangersista, jonka peräsimessä hän toimi vuodet 2018–2021. Sen jälkeen Gerrard on valmentanut Aston Villaa ja saudiseura Al-Ettifaqia, mutta on parhaillaan työttömänä.

Gerrardia on huhuiltu takaisin Rangersiin, jonka antoi viikonvaihteessa potkut Russell Martinille. Rangersissa pelaa Huuhkajien laitahyökkääjä Oliver Antman.