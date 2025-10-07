Suomen miesten jalkapallomaajoukkueessa on tehty viime aikoina ainakin jonkinasteinen nuorennusleikkaus. Mukaan on tullut muun muassa pelaajia, jotka olivat viime kesänä Suomen runkomiehiä alle 21-vuotiaiden EM-lopputurnauksessa Slovakiassa.

– Olen aika monta sukupolvenvaihdosta jo nähnyt. Se kuuluu maajoukkueurheiluun, ja nyt on menossa yksi sellaisista vaiheista, Huuhkajien kokeneeseen osastoon kuuluva Joel Pohjanpalo, 31, sanoo.

Hyökkääjä Pohjanpalo debytoi miesten maajoukkueessa 18-vuotiaana vuonna 2012.

– Meidän vanhempien pelaajien tehtävä on saada nuoret mahdollisimman nopeasti mukaan toimintamalleihimme ja pelitapaamme. Sitä kautta heidän yksilötaitonsa tuovat uutta virtaa sekä osaamista ja vievät peliämme eteenpäin, Pohjanpalo pohtii.

Seurajoukkuetasolla Palermoa edustavan Pohjanpalon mukaan Huuhkajien tuoreita kasvoja ei tarvitse paimentaa.

– Ovat niin ujoja kaikki. Välillä voisi vähän saada enemmänkin särmää, Pohjanpalo naurahtaa hyväntuulisesti.

Samaan hengenvetoon Pohjanpalo muistuttaa ymmärtävänsä asian hyvin, sillä debytoihan hän itsekin miesten maajoukkueessa hyvin nuorena.

Kinkkinen tie kisoihin

Huuhkajien tämän viikon MM-karsintapeleihin nimetyssä ryhmässä ensikertalaisia ovat Juho Lähteenmäki, Naatan Skyttä ja Adrian Svanbäck. Debytanteista myös Tony Miettinen oli nimetty Huuhkajien miehistöön, mutta hän jää joukkueesta sivuun loukkaantumisen takia.

Suomi isännöi MM-karsinnoissa Liettuaa torstaina Helsingissä ja kohtaa Hollannin sunnuntaina vieraissa.

Huuhkajat on karsintalohkossaan kolmantena. Jacob Friisin valmentama joukkue on jäänyt Hollannista ja Puolasta kolme pistettä. Hollannilla on neljä ottelua jäljellä ja muilla saman lohkon mailla kolme.

Lohkon voittaja etenee ensi kesän MM-lopputurnaukseen suoraan ja kakkonen pääsee jatkokarsintoihin. Huuhkajien tilanne ei siis näytä erityisen hyvältä.

Pohjanpalo kuitenkin vakuuttaa, ettei usko kisapaikkaan horju.

– Se on ykköstavoitteemme täysin. Kaikenlaista on futiksessa tapahtunut, ja eivät mahdollisuutemme nyt niin huonot ole. Toki se vaatii täydellistä onnistumista ja vähän apuja muualta.