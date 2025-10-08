Jordi Alba, 36, lopettaa menestyksekkään jalkapallouransa kauden päätteeksi.

Espanjalaispuolustaja Jordi Alba ilmoitti lopettavansa uransa kauden jälkeen. Viimeiset kaudet laitapuolustaja on pelannut Inter Miamissa, jonne Alba siirtyi yhdessä Lionel Messin ja Sergio Busquetsin kanssa.

Toukokuussa Alba allekirjoitti jatkosopimuksen Inter Miamin kanssa, jonka oli määrä kestää vuoteen 2027. Aiemmin myös Busquets ilmoitti lopettavansa uransa kauden päätteeksi.

Alba muisteli uraansa lämpimästi Instagramissa julkaistussa videossa.

– On tullut aika sulkea merkittävä vaihe elämässäni. Teen sen rauhallisin mielin ja onnellisena.

Alba pelasi yli kymmenen vuotta Barcelonassa, jossa hän voitti muun muassa kuusi Espanjan liigan mestaruutta ja Mestarien liigan. Maajoukkueessa Alba voitti Euroopan mestaruuden vuonna 2012.