Murskaavia tuloksia takovalla päävalmentajalla poikkeukselliset metodit – "Se tuntui hiukan oudolta"

52-vuotias Wiegman johdatti Hollannin viime EM-kisoissa 2017 aina mestariksi asti ja nyt on lähellä toistaa temppua Englannin kanssa, sillä joukkue pelaa sunnuntaina EM-finaalissa Saksaa vastaan Lontoon Wembleyllä. Englanti on voittanut jokaisen ottelunsa ja maaliero on 20-1.

Wiegman on luotsannut Englantia 19 ottelussa, joista on tullut 17 voittoa ja kaksi tasapeliä. Maaliero on järkyttävä 104-4. Hänestä tuli maajoukkueen päävalmentaja viime vuonna. Hollantilaiselle on erittäin tärkeää, että hän tekee kaikkensa voidakseen olla mahdollisimman lähellä pelaajiaan.

– Hän on fantastinen. Hän on todella rauhallinen ja saa parhaan sinusta irti, kollektiivina sekä joukkueena. Hänellä on aina hymy kasvoillaan ja kannustaa aina meitä parempaan, puolustaja Millie Bright kertoi NRK:lle.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Wiegman pelasi omalla peliurallaan 99 ottelua Hollannin maajoukkueessa. Peliura päättyi vuonna 2003 ja vuonna 2006 hän aloitti ensimmäisessä valmentajan pestissään. Hän luotsasi Ter Leeden tuplamestariksi ensimmäisellä kaudellaan. ADO Den Haag oli seuraava etappi, jossa Wiegman saavutti liigamestaruuden lisäksi kaksi cupin voittoa.

Kahdesti kansainvälisen jalkapalloliitto Fifan vuoden valmentajaksi valittu Wiegman liittyi Englannin maajoukkueeseen peräsimeen vain yhdeksän kuukautta ennen EM-kisojen alkua. Englanti oli ennen Wiegmanin aikakautta hävinnyt viimeiseen 19 otteluun yhdeksän peliä, tasapelejä oli yksi ja voittoja yhdeksän.

Taktiikat, muodostelmaharjoitukset ja tekniikkaharjoitukset eivät olleet korkealla Wiegmanin tärkeysjärjestyksessä. Hän halusi tutustua pelaajien taustoihin, kuulla heidän ajatuksiaan sekä tunteita.

– Hän haluaa tuntea sinut ihmisenä, ei vain pelaajana. Pääsemme todella tuntemaan toisemme joukkueena. Se merkitsee paljon, kun kentällä on vaikeaa, että pystymme puhaltamaan yhteen hiileen ja pelata toisillemme, Bright totesi.

– Kaikessa on kyse kentällä suoriutumisesta, mutta uskon siihen, että kun tunnet pelaajan paremmin, heidän taustansa ja millaisia he ovat, heitä on helpompi valmentaa, Wiegman sanoi NRK:lle.

Wiegman on aina halunnut olla lähellä pelaajiansa. Hollantia valmentaessaan hän antoi kaikille pelaajille artikkelin "13 asiaa, joista tulee luopua menestyäkseen" johdattaessaan joukkueensa Euroopan mestariksi. Hän on tehnyt poikkeuksellisia asioita pysyäkseen läheisinä pelaajien kanssa.

Kun Hollanti hävisi Norjalle MM-karsinnoissa 2018, Wiegman päätti vierailla joidenkin pelaajien luona. Hän lensi Lontooseen ja Barcelonaan sekä vuokrasi auton Montpellieriin. Siellä hän tapasi Anouk Dekkerin, joka esitteli Wiegmanille kaupunkia ennen kuin he illastivat yhdessä.

– Se tuntui hiukan oudolta syödä yksin maajoukkueen päävalmentajan kanssa. Kun hän tilasi pihvin, tiesin, että minun piti tilata samaa. Kun pihvi saapui, ajattelin, että se on iso! Wiegman kuitenkin, vaikka on lyhyt, yllätti minut syömällä koko pihvin, Dekker kertoi Guardianille.

Wiegman on jatkanut samalla linjalla Englannin peräsimessä. EM-kisojen puolivälierässä loistanut Bright kertoi hänen ja Wiegmanin välisistä syvällisistä keskusteluista.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Kerroin lapsuudestani ja rakkaudestani hevosurheiluun sekä elämästäni radan ulkopuolella, Bright kertoi.

Brightin perhe omisti useita hevosia Sheffieldin lähistöllä, jossa hän kasvoi. Hevosurheilu jäi kuitenkin, kun Chelsea halusi hänet pelaamaan. Bright oli tuolloin 20-vuotias ja pelannut vain puoliammattilaisena.

– Heihin tutustuminen nopeasti kentän ulkopuolella voi olla vaikeaa. Olemme kentällä yhdessä jatkuvasti. Syyskuusta tähän hetkeen näet heidän pelaavan koko ajan. Yritämme vain tavata ja puhua jalkapallosta, koska se yhdistää ihmisiä, Wiegman sanoi.

– Sen lisäksi pelaajien on helpompi olla yhdessä ja kun nautit toisen seurasta, on mielestäni helpompaa suoritua kentällä, Wiegman päätti.