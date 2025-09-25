Manchester Unitedin kaikkien aikojen paras maalintekijä Wayne Rooney on avannut kamppailuaan alkoholia vastaan ja uskoo vakaasti, että vaimonsa Coleen Rooneyn toiminta on pelastanut jopa ex-jalkapalloilijan hengen.

39-vuotias Rooney kertoi pimeistä ajoistaan toisen United-ikonin, Rooneyn vanhan pelitoverin Rio Ferdinandin haastattelussa. Rooneyn juominen lähti peliuran aikana paikoin pahasti käsistä.

– Ajattelin, etten voisi kääntyä kenenkään puoleen. En oikeastaan halunnut kääntyä kenenkään puoleen, sillä en halunnut laskea sitä taakkaa kenenkään päälle, Rooney kertoi Ferdinandille.

– Muistan menneeni harjoituksiin ja laittaneeni silmätippoja sekä purkkaa suuhun. Olin juonut kaksi päivää putkeen, tulin harjoituksiin ja viikonloppuna tein kaksi maalia ja join taas kaksi päivää putkeen.

Ammattilaisuransa Evertonissa aloittanut Rooney kasvoi vaimonsa Coleenin kanssa Liverpoolin Croxtethissä. Maalitykki antaakin selviytymisestään kunniaa puolisolleen.

– Kun olin 17, hän näki ja tunnisti tilanteeni. Rakastin jalkapalloa, olin hulluna siihen, mutta rakastin myös illanviettoa ulkona tai mitä tahansa vastaavaa.

– Hän (Coleen) näki tilanteen hyvin aikaisessa vaiheessa ja on pystynyt kontrolloimaan sitä. No, ei kontrolloimaan, mutta auttanut massiivisesti minua kontrolloimaan sitä. Olen ajoittain valittanut hänen kysymyksistään ja tivauksistaan miksi teen sitä tai tätä, mutta olen oikeasti tarvinnut niitä.

Ilman vaimoaan Rooney olisi kuollut. Näin ex-tähti itse ainakin vakaasti uskoo.

– Olen tehnyt menneisyydessäni virheitä, jotka on hyvin dokumentoitu. Olen ajoittain hieman erilainen, ja hän pitää minut polulla. Hän on tehnyt niin jo parikymmentä vuotta.

Rooney on toiminut viimeisimpänä Plymouth Argylen päävalmentajana. Toukokuussa 2024 solmittu kolmivuotinen sopimus Englannin Mestaruussarjan joukkueen kanssa purettiin kuitenkin yhteisymmärryksessä vuodenvaihteessa.