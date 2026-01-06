Jalkapallon Englannin Valioliigan Chelsea luopui uudenvuodenpäivänä päävalmentajansa Enzo Marescan palveluksista. Mediassa raportoitiin melkein heti, että Chelsean ranskalaista "sisarseuraa" Strasbourgia valmentava Liam Rosenior olisi vahvoilla uudeksi Chelsean luotsiksi.
Tiistaina Rosenior ilmoitti Strasbourgin lehdistötilaisuudessa suostuneensa Chelsean päävalmentajaksi. Asiasta kertoi muun muassa BBC.
– En voi jättää tätä mahdollisuutta käyttämättä: liittymistä seuraan, joka on seurajoukkueiden maailmanmestari, Rosenior sanoi.
– Rakastan tätä seuraa (Strasbourgia) loppuelämäni, mutta en voi kieltäytyä Chelseasta.
Englantilainen Rosenior tuli Strasbourgiin kesällä 2024 ja johdatti seuran ensimmäistä kertaa kahdeksaan vuoteen eurokentille Strasbourgin sijoituttua Ranskan Ligue 1:ssä seitsemänneksi. Tällä kaudella Strasbourg oli Konferenssiliigan liigavaiheen kärkiseura, ja Ranskan liigassa se on seitsemäntenä. Chelsea on Valioliigassa viidentenä.