Karkasiko koronavirus kiinalaislaboratoriosta vai saatiinko se eläimiltä? Näihin kysymyksiin vaaditaan jälleen vastausta

Yksi laboratorioteorian nimekkäimmistä kannattajista on Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump. Esimerkiksi maailman terveysjärjestö WHO:n kanta on, että virus on todennäköisesti levinnyt ihmisiin luonnosta eläimen tai eläinten kautta. Mitään varmaa järjestöllä ei ole kuitenkaan ole ollut esittää viruksen alkuperästä, ja sen edustajat ovat sanoneet pitävänsä auki erilaisia mahdollisia selityksiä.