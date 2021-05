Spekulaatiot koronaviruksen alkuperästä kiristävät suurvaltasuhteita: "Kiinan ja USA:n väleissä on saavutettu nyt jonkinlainen rajapyykki"

Keskustelu koronapandemian alkuperästä on kiristänyt Kiinan ja Yhdysvaltain välejä entisestään. MTV:n Uutisaamun Maailmanselittäjät arvioivat, että maiden välisissä suhteissa on tultu nyt uudelle rajalle. He penäävät Kiinalta tutkijoille avointa pääsyä virustiedon lähteille.