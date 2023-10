Seuraa suorana: Nämä asiat Suomi oppi koronapandemiasta – "Ei ollut kyse vain terveyden kriisistä"

– Siellä on ollut paljon tietoaukkoja jossakin vaiheessa ymmärryksessä siitä, että mistä tässä on kyse. Me lähdimme torjumaan Suomessa pandemiaa hyvin paljon terveyden ja terveydenhuollon kriisinä, kun lähtökohtaisesti se on ollut myös esimerkiksi elinkeinoelämän kriisi ja hyvinvoinnin kriisi, Sorsa sanoo.