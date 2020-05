Koronaviruksen väitetään levinneen laboratoriosta, mutta todisteita väitteen tueksi on vaikea löytää – vahinkoja on silti käynyt ennenkin

Tietolähteen kerrotaan olleen huolissaan siitä, että laboratoriossa tutkitaan lepakoiden koronaviruksia, mikä aiheuttaa riskin SARS:n kaltaisesta tautiepidemiasta. SARS on myös koronavirus.

Wuhanilaisessa tutkimuslaitoksessa on todella tutkittu lepakoiden koronaviruksia, eikä se ole salaista tietoa. Laitos on julkaissut useita asiakirjoja tutkimuksistaan kansainvälisissä tiedejulkaisuissa, kertoo The Washington Post.