Seuraa suorana: Haavisto kommentoi Puolan kuolemia – nämä vaihtoehdot ohjuksen alkuperästä yhä pöydällä

– Meillä ei tällä hetkellä ole kiistattomia todisteita siitä, kuka ohjuksen ampui. Tutkinta on käynnissä. Se oli mitä todennäköisimmin venäläisvalmisteinen, Duda kertoi toimittajille keskiviikon vastaisena yönä.

Biden: Ohjusta tuskin ammuttiin Venäjältä

Credit: Prisma by Dukas Presseagentur GmbH / Alamy Stock Photo

– Tutkimukset tapahtumasta ovat parhaillaan käynnissä. On erittäin tärkeää, että tiedämme yksityiskohdat ja osaamme sitten toimia niiden mukaisesti.

– Vaihtoehtoja on edelleen ilmassa useampia: se että kyseessä olisi Venäjän tarkoituksellinen isku, sitten on puhuttu mahdollisesta vahingosta, harhautuneesta ammuksesta ja sitten yhä on sellainen mahdollisuus olemassa, että ammus olisi tullut muualta kuin Venäjältä.