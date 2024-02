Reilut 3 000 sai viime vuonna vapautuksen tai lykkäystä varusmiespalveluksesta – takana masennusta ja ahdistuneisuutta

– Kun vielä 2019 mielenterveyssyyt olivat reilut 49 prosenttia kutsunnoissa C- ja E-luokkaratkaisuista, vuonna 2020 se menee sen (50 prosentin) yli. Juuri samoihin aikoihin katsottaessa vaikkapa Kelan tilastoja näkyy se, että mielenterveyssyistä tulleet sairauspoissaolot ovat nousseet yli puoleen kaikista. Ja ihan vastaavalla tavalla on käynyt mielenterveyssyistä kirjoitettujen työkyvyttömyyseläkkeiden kohdalla, Lahtinen kertoo.

Intin aloitus suuri muutos

– Lievimpien mielenterveyshäiriöiden hoitamiseen meillä on omia varuskunnan terveysasemien tukikeinoja. Siellä ovat sairaanhoitajat ja lääkärit. Lisäksi joukko-osastoissa on muutakin keskusteluapua tarjolla. Kaikissa varuskunnissa ovat sosiaalikuraattorit, ja myös sotilaspastorit ovat yksi keskusteluavun hakupaikka.

Puolustusvoimissa myös koulutetaan henkilöstöä toimimaan, jos varusmiehillä on huolia ja murheita. Tärkein henkilö on Lahtisen mukaan varusmiehen oma lähin esimies eli yleensä alikersantti, joka on vertainen siinä mielessä, että myös hän on suorittamassa varusmiespalvelusta.