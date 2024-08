Mätiviä kasvoja ja tuntemattomia täyteaineita – Turkissa tehdyn kirurgian komplikaatioita hoidetaan Suomessa verorahoilla

Turkkiin matkustetaan nyt entistä enemmän esteettisiä kirurgisia toimenpiteitä, toisin sanoen kauneusleikkauksia varten.



Turkissa tehdään myös korkealaatuista kirurgiaa. Mutta Suomessa on hiljattain jouduttu hoitamaan julkisilla rahoilla potilaita, joille on tullut vaikeita komplikaatioita tehtyjen leikkausten seurauksena.



Suomen hyvinvointialueista eniten näitä potilaita hoidetaan Helsingissä.

"Teknisesti kyseenalaisesti tehty" rasvansiirto

HUS:in plastiikkakirurgian ylilääkäri ja linjajohtaja Patrik Lassus kertoo MTV Uutisille, että Turkissa leikattuja potilaita on tullut heidän hoidettavakseen arviolta yksi viikossa. Ääritapauksessa oli yhdessä päivystysvuorossa jopa viisi tällaista potilasta.

Yleisimpiä komplikaatioita ovat infektiot. Harvinaista ei ole sekään, että rintaan laitettu implantti ei pysy paikallaan.

– Ihan vastikään oli tapaus, jossa oli tehty rasvansiirto pakaroihin ja se oli tehty arvioini mukaan teknisesti tosi kyseenalaisesti. Oli todennäköisesti laitettu kaikki rasva yhteen kohtaan, Lassus sanoo.

Tästä oli aiheutunut potilaalle rasvanekroosi, joka oli infektoitunut laajalti pakaraan.

Väärä täyteaine saa kasvot mätimään

Lassus huomauttaa, etteivät kaikki ongelmat välttämättä johdu leikkauksista.

– Meillä on useita potilaita, joille on laitettu fillereitä, täyteaineita, jotka eivät ole hyaluronihappoa, vaan ihan jotain muuta ja niistä on tullut tosi vaikeita komplikaatioita. Sellaisia, että ihan kasvot mätivät. Se johtaa todella huonoon esteettiseen tulokseen. Sitä on hirveän vaikea hoitaa, koska sitä ainetta ei saa pois sieltä, hän sanoo.

– Niitä puhkotaan ja avataan ja tyhjennetään, ja sitten kun se lehahtaa uudestaan, tehdään sama uudestaan.

Lassus ihmettelee, miksi tällaista ylipäätään tehdään.

– On tosi vastuutonta, että joku menee ja pistää jotain sellaista, mikä aiheuttaa valtavia ongelmia jonkun pienen korvauksen takia.

Ulkomailla on edullisempaa

Mehiläisessä työskentelevä plastiikkakirurgian erikoislääkäri ja Turun yliopiston professori Salvatore Giordano sanoo, että Turun yliopistollisessa keskussairaalassa nähdään yksittäisiä komplikaatiotapauksia ulkomailla tehdyn kirurgian seurauksena.

Ongelmia hänen mukaansa ei aiheuta pelkästään plastiikkakirurgia, vaan myös muut leikkaukset, esimerkiksi ortopediset toimenpiteet tai lihavuuskirurgia.



– Monet menevät jänteenkorjauksiin, ja polvi- ja lonkkaproteeseistakin olen kuullut.

Minkä takia ulkomaille sitten hakeudutaan näitä toimenpiteitä varten?

– Jos jono on liian pitkä, tai sitten jos ei pääse julkiselle puolelle leikkaukseen, monet haluavat mennä nimenomaan ulkomaille, jos on varaa ja mahdollisuutta.

Painava syy on raha, mikä näkyy leikkausturismikohteissa.

– En ole koskaan kuullut, että joku menee Harvardiin tai Yhdysvaltoihin eikä Ruotsiin, Giordano sanoo.

Useita leikkauksia yhtä aikaa

Komplikaatioiden riskiä saattavat lisätä pitkittyneet leikkaukset, joissa tehdään monta toimenpidettä yhdellä istumalla, jos esimerkiksi kasvot ja vatsa leikataan saman leikkauksen aikana. HUSissa on ollut myös tapauksia, joissa kaikkea sovittua ei olekaan tehty ulkomaisella leikkauspöydällä.

Jos henkilölle tehdään esimerkiksi rasvansiirto vastan alueella ja kasvojen kohotus yhtä aikaa, komplikaatiot lisääntyvät.

– Jos leikkaus pitenee kauheasti sen takia, silloin komplikaatioriskit kasvavat. Eli eri makuuhaavat tai muut, jos esimerkiksi leikkaustaso ei ole asianmukainen, HUS:in Patrik Lassus sanoo.

Leikkauksen pidetessä steriliteetin ylläpitäminen on vaikeampaa.

– Yleensä pyritään siihen, että jos pannaan implantti tai mikä vaan vierasesine ihmisen sisään, niin sitten minimoidaan muut leikkaukset.

Leikkaus ja matkustaminen raskasta keholle

Salvatore Giordano sanoo, että on hyvä, että ongelmaa tuodaan esille, jotta potentiaaliset asiakkaat tietävät, mihin ryhtyvät. Halvan kirurgian hinta voi nousta korkeaksikin, jos tulee komplikaatioita.

Leikkaus aiheuttaa keholle stressiä, jota lisää myös matkustaminen.

– Kun matkustat, on suurempi infektioriski. Mutta ei vaan infektion suhteen, mutta myöskin esimerkiksi veritulpan, koska ei liikuta, Giordano sanoo.

Giordano lisää, että mikä tahansa matkustusväline, lento, laiva tai juna, lisäävät potilaan liikkumattomuutta ja aiheuttavat riskiä.

"Liian halpa ei ole hyvä"

MTV Uutiset lähetti haastattelupyynnön kymmeneen turkkilaiseen sairaalaan. Reilun viikon sisällä vastausta ei tullut yhdestäkään.



Virosta käsin toimiva matkan- ja plastiikkakirurgisen hoidon järjestäjä, reilun vuoden ajan toiminut Beauty Tour Esthetics vastasi – he edustavat neljää turkkilaista klinikkaa.



Beauty Tour Estheticsin hinnat eivät ole turkkilaiskirurgian halvimmasta päästä. Heidän mukaansa heidän potilaistaan kukaan ei ole joutunut julkisen puolen hoidettavaksi.



Yhtiön perustaja Katrin Korkmann on käynyt itse paikan päällä katsomassa klinikat, joihin he asiakkaansa lähettävät. Hän neuvoo ihmisiä valitsemaan tarkkaan, mihin lähtee.

Hän kertoo, että klinikoiden määrä ja laatutason heittely on suurta.

– Istanbulissa voi olla yli 20 000 klinikkaa. Siellä voi olla töitä tekemässä joku, joka opiskelee vielä yliopistossa.

– Jos katsomme Facebookia tai Instagramia, siellä on paljon halpoja tarjouksia. Mutta jos se on liian halpa, sitten se ei ole hyvä, Korkmann sanoo.

Ei vain Suomen ongelma

Patrik Lassus sanoo ongelman olevan nyt sen verran suuri, että HUS:issa on alettu käyttää erityistä koodia näille potilaille, ja koodi on jaettu muillekin hyvinvointialueille. Koodin avulla voidaan nähdä, kuinka monta potilasta tulee julkiselle hoitoon plastiikkakirurgian komplikaatioiden takia.



– Tämähän ei ole Suomen ongelma. Tämähän on siis koko Euroopan ongelma, ja nimenomaan kyseessä on Turkki, hän sanoo.

– Olin keväällä Euroopan plastiikkayhdistyksen kokouksessa Euroopassa ja juttelin kollegoiden kanssa. Valitin sitä, että meille tulee Turkista kosmeettisen kirurgian komplikaatiopotilaita. He sanoivat, että niin meillekin.

Lassus painottaa, että ihmisillä on oikeus tehdä omat valintansa leikkausten suhteen.

– Se, mitä me voidaan tehdä, on valistaa ja kertoa, että siihen liittyy isoja riskejä ja erityisesti Turkkiin tällä hetkellä liittyy isoja riskejä, hän sanoo.