Hammashoidon jonot venyneet merkittävästi koronan takia – jopa yli tuhat lasta jonottaa oikomishoitoon ja hoidon tarpeen arviointiin

Tilannetta hankaloittaa se, että oikomishoidossa on tärkeää oikea ajoitus, sillä hoidossa hyödynnetään lapsen kasvua.

Hoitovelan taustalla on koronaepidemian aiheuttama hammashoidon ruuhkautuminen. Koronaepidemian alkaessa kiireetön hammashoito ajettiin monin paikoin alas.

Hammashoidon hoitovelkaa on pyritty kirimään umpeen erimerkiksi teettämällä henkilöstöllä ilta- ja viikonlopputöitä.

– Osassa terveyskeskuksia Suomessa on hyvinkin pitkät hoitojonot, ja siitä ei selvitä nopeasti, sanoo Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Henna Virtomaa.

Kyselyyn vastanneista johtavista hammaslääkäreistä 32 prosenttia kertoi, että hoitojonot ovat kasvaneet merkittävästi ja 54 prosenttia arvioi, että kasvua on jonkin verran.

Vain 14 prosenttia vastaajista kertoi, etteivät hoitojonot ole kasvaneet.Hoitovelkaa on varsinkin pääkaupunkiseudulla, mutta jonoja on myös muissa isommissa kaupungeissa.

"Hammashoito on kallista"

Paras tilanne Virtomaan mukaan hammashoidossa on tälläkin hetkellä niillä, joilla on mahdollisuus käydä hoidossa yksityisellä puolella.

Hammaslääkäriliitto onkin ehdottanut Kela-korvauksien korottamista ainakin määräaikaisesti. Tällä hetkellä omavastuuosuus yksityisessä hammashoidossa runsaat 85 prosenttia, julkisella puolella luku on yli 40 prosenttia.

– Suomessa on hammashoito kallista, kun sitä vertaa muihin palveluihin, mitä kansalaiselle terveydenhuollossa tarjotaan, Virtomaa sanoo.

Hän muistuttaa, että suun terveys on osa yleisterveyttä, joilla on yhteys moniin sairauksiin.

Säästöhöylä uhkaa

Kyselyssä näkyi myös kuntien heikkenevä taloustilanne. Vastaajien mukaan puolet terveyskeskuksista on etsinyt säästöjä suun terveydenhuollosta. Konkreettisista säästöpäätöksistä kertoi joka neljäs vastaaja.

– Tuntuu hurjalta se, että säästöjä kohdennettaisiin myös suun terveydenhuoltoon. Siellä on paljon lakisääteistä, mikä kuuluu toteuttaa. Ja henkilökunta on tosi kovilla, Virtomaa jatkaa.

Helsingissä jäi tekemättä 100 000 käyntiä

Pelkästään Helsingissä on jäänyt koronavirusepidemian vuoksi tältä vuodelta tekemättä noin 100 000 suun terveydenhuollon käyntiä.

Kiireellinen ja välttämätön hammashoito on koko ajan taattu myös esimerkiksi oikomishoidossa, mutta kaikkiaan sitä annettiin vain murto-osa normaalista.

Tämän vuoksi henkilökunta on tehnyt lisätöitä iltaisin ja kohta alkavat lauantaityöt.

– Meillä on tiettyjä suojaustoimenpiteitä. Meillä on pidemmät hoitoajat, kysymme asiakkailta altistumisesta koronavirukselle ja suojaamme meidän henkilökuntaamme ja muita asiakkaita. Aikoja on pidentänyt esimerkiksi suupurskutteen käyttö, jolla saadaan viruksen määrää suussa vähennettyä.