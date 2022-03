Somevaikuttajille muistutus Verohallinnolta – tuotelahjoista ja ilmaisista hotelliöistä pitää maksaa veroa: "Osalle on selvää"

– Osalle somevaikuttajista on selvää, että esimerkiksi tuotelahjoista pitää maksaa veroa, mutta ei varmasti kaikille. Valtaosa somevaikuttajista on nuoria ja nuoria aikuisia, joilla on vasta vähän kokemusta veroasioiden hoitamisesta. Siksi verotuksen pelisääntöjä on tärkeä tuoda esiin, sanoo johtava veroasiantuntija Kirsi Tuunala Verohallinnosta tiedotteessa.