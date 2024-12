Matt ei ole pystynyt seurustelemaan massiivisen sukuelimensä takia: "Yksi tyttö teki jäljitelmän peniksestäni ja seuraavana päivänä ghostasi minut"

Brittiläinen Matt harkitsee Massiivinen munani -dokumentissa jopa peniksensä pienentämistä leikkauksella.

Vuonna 2022 ilmestyneessä brittidokumentissa Massiivinen munani (My Massive Cock) tavataan miehiä, joita yhdistää yksi, yhteinen ongelma: heillä kaikilla on massiiviset, merkittävästi keskimääräistä kookkaammat penikset.

Viime vuonna julkaistiin laaja tutkimus, jonka mukaan miesten erektiossa olevien penisten keskimitta on kasvanut, ja tällä hetkellä se on maailmanlaajuisesti 15,24 senttimetriä. Dokumentissa mukana olevan Mattin peniksellä on mittaa erektiossa 26,67 senttimetriä.

Matt kuvailee olevansa luonteeltaan ujo, eikä kovinkaan sosiaalinen. Hän kertoo, ettei ole pystynyt seurustelemaan massiivisen sukuelimensä takia, sillä hän on hyvin usein suhdetta etsiessään päätynyt olemaan tapailemiensa naisten fetissien kohde.

– Se tuo huomiota, muttei läheisyyttä.

Mattin mukaan monet ovat hyvin uteliaita hänen kookkaan kalunsa suhteen, muttei häneen itseensä haluta kuitenkaan rakastua. Hänen unelmanaan olisi löytää puoliso, joka pitäisi sekä hänen mielestään että vartalostaan, mutta tämän yhdistelmän löytäminen on ollut hankalaa.

Asia on myös vaikeaa ottaa esille uuden ihmisen kanssa, mutta toisaalta Matt kertoo, että jos asiasta ei kerro heti alkuun, tulee siitäkin ongelmia.

– Jos tuot sen esille, olet ällöttävä, mutta jos et tuo sitä esille, sekin on ongelmallista.

Elämänsä aikana Matt on kokenut useaan otteeseen tulleensa esineellistetyksi. Hän kertoo dokumentissa yhden karun esimerkin siitä, kuinka vääränlaista kiinnostusta hänen peniksensä on houkutellut.

– Yksi tyttö teki jäljitelmän peniksestäni ja seuraavana päivänä ghostasi minut, jätti ilman ennakkovaroitusta. Se hämmensi aika paljon.

– Se on todella vaikeaa itsetunnolle, tuon tason torjunta.

Toinen nainen puolestaan halusi pitää Mattin peniksen mahdollisimman paljon erektiossa penispumpun avulla – Mattin mukaan pitkälti vain siksi, että voisi katsella sitä arjen touhujen lomassa.

– Hän päätyi myös jakamaan kuvia minusta ilman suostumustani. Se oli tietenkin myös hyvin satuttavaa. Kukaan ei halua tulla kohdelluksi kuin lihanpalaa.

Dokumentissa Matt kertoo harkitsevansa harvinaista ja monimutkaista leikkausta, jossa penistä pienennettäisiin. Kirurgi Nenad Djakovic on yksi Lontoon johtavista urologeista, ja hänen mukaansa penistä on mahdollista pienentää siten, että leikkauksessa erektiossa olevasta peniksestä amputoidaan osa. Kyseisiä leikkauksia tehdään hyvin harvoin.

– Se on tietenkin äärimmäinen ratkaisu, mutta jotain mitä voisin ehdottomasti harkita, Matt kertoo dokumentissa.

