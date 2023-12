Somelääkäri varoittaa halvoista akryylikynsistä – kynnet voivat muuttua vihreiksi

"Vihreiden kynsien syndrooma"

Mezher kertoo, että kyseessä on niin sanottu vihreiden kynsien syndrooma. Hänen mukaansa se voi tulla, mikäli akryylikynsiä ei ole laitettu kunnolla ja jos varsinaisen kynnen ja akryylin väliin on jäänyt tilaa tai ilmaa.

Yhdysvaltalaisen American Osteopathic College of Dermatology -korkeakoulun sivuilla kerrotaan, että kyseessä on kynsi-infektio, joka johtaa kynsien vihertävään värimuutokseen. Tästä käytetään englanniksi termiä "chloronychia".

Sille on sivuston mukaan kaksi erityisen altistavaa tekijää, joista ensimmäinen on se, että kynsi nousee epänormaalisti irti kynsipedistä. Toinen riskitekijä on kostea ympäristö.