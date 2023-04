Nainen lainasi meikkisiveltimiään toiselle ikävin seurauksin – varoittava esimerkki epähygieenisestä tavasta

Omituisen hiljaiselon jälkeen Louaira jakoi seuraajilleen lopulta videon, jossa paljasti, ettei ole kuvannut videoita sosiaaliseen mediaan vähään aikaan, koska hänen kasvoissaan on omituinen tulehdus. Louairan tapauksesta uutisoi muun muassa New York Post .

Tällainen on silsa

– Ihopäivitys, sillä tiedän, että jakaminen on välittämistä. Voitte uskoa, kun sanon, etten enää koskaan anna kenenkään lainata meikkisiveltimiäni tai -sieniäni, koska tämä on silsa, Louaira kertoo.

Terveyskirjasto Duodecimin mukaan vartalon ja päänahan silsa on sieni-infektio. Silsa voi tarttua vartalolle ja päänahkaan esimerkiksi koti- tai lemmikkieläimistä, mutta joskus myös henkilöstä toiseen. Yhdysvaltain tautikeskus eli Center for Disease Control and Prevention kertoo, että likaiset pyyhkeet ja lakanat – ja joskus jopa meikkisiveltimet –, voivat levittää ihoinfektiota. Se näkyy yleensä rengasmaisena punoittavana alueena, jonka reunat voivat syyhytä. Terve.fi kertoo, että silsa on hyvin yleinen tautiryhmä.