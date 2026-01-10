Sport kertoi maalivahti Joni Ortion jatkosopimuksesta kesken Jukurit-ottelun.

Jääkiekon SM-liigassa tyhjennysmyynteihin lähtenyt jumboseura Sport julkisti Joni Ortion tehneen ensi kauden kattavan jatkosopimuksen. Kontrahti ilmoitettiin lauantaina Vaasassa videotaululla Jukureita vastaan pelattavan ottelun avauserässä.

Ortio on pelannut ensimmäistä kauttaan Vaasassa. 34-vuotias veräjänvartija on torjunut kiekkoja Sportin uunissa 20 ottelussa prosentilla 88,3.

– Hyvät on fiilikset. Olen viihtynyt täällä erittäin hyvin, minkä vuoksi oli aika helppo päätös jatkaa Sportissa ensi kaudellakin. Varsinkin kun tietää millaiset panokset ensi kaudella on. Se tulee olemaan kova ja hyvä haaste meille, mutta samalla odotan sitä innolla. Samalla täytyy sanoa, että ei me tähdätä pelkästään 14:n joukkoon, vaan kyllä meidän tavoitteemme on ehdottomasti playoffseissa. Se on ykköslähtökohta, Ortio kertoi tiedotteessa.

SM-liigassa ollaan pelaamassa ensi kaudella supersesonki 17–18 joukkueella. Mukaan voi päästä Helsingin Jokerien lisäksi Mestiksestä tämän kauden mestari tai seura, joka sijoittuu toiseksi, jos Jokerit voittaa mestaruuden. Ensi kauden päätteeksi SM-liigasta putoaa joukkueita, ja ylintä porrasta pelataan 14 seuralla.

"Tärkeä palanen"

Ortio kuvaili myös, että hänen on kokeneena pelaajana näytettävä esimerkkiä ja oltava luomassa voittavan jääkiekon kulttuuria.

Sportin urheilujohtaja Ari-Pekka Pajuluoma tuumi joukkueen maalivahtiosaston olevan erinomaisissa kantimissa Ortion jakaessa torjuntavastuun Masi Härkösen kanssa.

– Joni on osoittanut olevansa paitsi hyvä maalivahti myös erittäin tärkeä palanen joukkueelle jään ulkopuolella, Pajuluoma sanoi.