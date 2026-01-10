HIFK:n päävalmentaja Olli Jokinen tuhahti medialle.

Eilen Helsingin IFK löi Ilveksen kotonaan 1–0, mutta tänään lauantaina peli Tampereella oli täyttä tamperelaisnäytöstä. Lukemat ryöpsähtivät rumiksi: 6–0.

– Meillä ihan ok pelin alku. Ensimmäinen maali vaikutti meidän pelaamiseemme ja psyykkeeseemme, Olli Jokinen tuumi ja viittasi Jens Lööken ajassa 9.03 iskemään Ilveksen 1–0-osumaan.

1:08 Tästä Ilveksen vyöry käynnistyi – Jens Lööke iski 1–0.

Toisessa erässä Ilves raapaisi peräti neljä osumaa.

– Meillä ei korvien väli kestänyt tänään. Viisikolla yhdessä tekeminen unohtui. Aika monta läpiajoa annettiin, Jokinen sanoi.

– Kaveri oli tietysti tehokas. Vastustaja oli parempi pienissä asioissa, kamppaili paremmin ja pystyi pelaamaan ehjällä viisikolla. He pystyivät pysymään pelisuunnitelmassaan paremmin kuin me.

Jokiselle tuotiin lehdistötilaisuudessa esiin, että HIFK ei ole jäänyt kotona lokakuun jälkeen ilman pisteitä mutta vieraissa on ollut ajoittain vaikeaa.

– Tietysti jos lehtiä lukee, vaikeaa meillä on koko ajan, "OJ" heitti kommentikseen, kun koti- ja vierasesitysten eroille kysyttiin syytä.