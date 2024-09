Podcast: SM-liigapomo Heikki Hiltuselle poikkeuksellista ryöpytystä – ex-seurajohtaja lataa: "Olen itsekin ollut sellaisissa kokouksissa"

– Peli ei enää anna maksavalle katsojalle. Se itse tuote kokee alennuksen, ja se ei ole kilpailukyvyn, tai miksi sitä kutsuisi, kannalta hyvä asia. Missään nimessä nuo pelaajat eivät tule riittämään 16 joukkueen sarjaan. Se pohjasakka, HPK, Sport, SaiPa, Jukurit… Me tulemme näkemään aika isoja pelillisiä eroja, kun mennään toiseen päähän, missä on nämä raharikkaat seurat, Lehtinen arvioi.

"O n vähän vetelät housussa ollut"

– Ei siihen varmaan yksittäistä syytä ole, mutta mennään jälleen kerran ihmisiin ja siihen, miten se Liigan päätöksentekokoneisto on rakennettu. 15 ja nykyisin 16 seuraa on osakkaina, sitten on hallitus, ja aika pitkään sama puheenjohtaja on ollut. Olen itsekin ollut sellaisissa kokouksissa, joissa puheenjohtaja vie hyvin merkilliseen suuntaan sitä kokousta. Vaikka siitä on esityslistat jaettu, niin puhutaan eri asioista, Lehtinen kuvaili.

– Sen kaltainen sekavuus luo pohjan sille, että me ollaan tällaisessa tilanteessa, että on menty liian pitkälle ja päästetty asiat lipeämään omista käsistä ja jouduttu pakon edessä tekemään ratkaisuja, esimerkiksi ottamaan Espoo mukaan. Espoo on sinällään hyvä ja mielenkiintoa tuo varmasti tällä kaudella. Mutta jos mennään viiden vuoden aikajänteellä ja mietitään, miksi tähän on ajauduttu, niin kyllä siellä on vähän vetelät housussa ollut, ja muutaman kerran on jouduttu pakolla tekemään asioita.