Jääkiekon SM-liigan syyskauden varrella myös pääotsikoiden alapuolelta on löytynyt onnistujia. MTV Katsomon Liigaviikko-ohjelmassa toimittaja Jere Hultin ja asiantuntija Karri Kivi kävivät läpi kolme nimeä datapalvelu Wisehockeyn tiedoilla ryyditettynä.

Yksi yllättäjistä on Mikkelin Jukureiden Juuso Arola, joka löytyy tätä kirjoitettaessa koko Liigan puolustajien pistepörssin ykköspaikalta. 26-vuotias myöhäisherännäinen on toiminut Jukureiden loistavan ylivoiman pyörittäjänä.

– Hän pelaa paljon ja luistelee pirusti. Sekin, että hän on ollut pari vuotta sitten Mestiksessä IPK:n kapteeni kertoo jotain, Kivi sanoi.

Esiin nostettiin myös Tapparassa tehot 0+12 tehnyt Benjamin Rautiainen ja Leijonissakin esiintynyt Kärppien Eemil Erholtz, jota Kivi on myös Ässissä valmentanut.

– Hän on ollut rinta rottingilla pelistä toiseen, erittäin näkyvä pelajaa Kärpissä. Hän on Kärppien vanhana juniorina pystynyt käsittelemään erinomaisesti paineet ja saamaan niistä jopa virtaa. Psykologisesti tämä on syksyn kovimpia juttuja, Kivi aloitti ja jatkoi kuvailemalla, miten Erholtz on täydellinen joukkuepelaaja.

