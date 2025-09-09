Urheilu
Liiga-sivujen kansikuva
Liiga
Etusivu
Joukkueet
Otteluohjelma
Sarjataulukko

SM-liigassa poikkeuksellinen sääntölinjaus

1.04101718
Jääkiekon SM-liigassa voidaan jatkossa tuomita kymmenen minuutin käytösrangaistuksia myös jälkikäteen sukeltamisesta ja rikkeiden tehostamisesta.Photomotion / All Over Press
Julkaistu 09.09.2025 15:10
Toimittajan kuva
Antti Rämänen

antti.ramanen@mtv.fi

Tiistaina käynnistyvässä jääkiekon SM-liigassa otetaan käyttöön myös ottelun jälkeen sukeltamisesta määrättävät rangaistukset.

Jatkossa sukeltamalla tai rikettä tehostamalla tehdyt niin sanotut jäähyjen myymiset voivat johtaa jälkikäteen 10 minuutin käytösrangaistukseen.

Liigan johtoryhmä on päättänyt ottaa uudet rangaistukset käyttöön heti kauden alusta alkaen. Liiga julkaisee tiedon rangaistuksista verkkosivuillaan päivittyvään listaukseen.

Lue myös: SM-liigakausi käyntiin! MTV:n ilmaislähetyksessä poikkeuksellista herkkua

Liigan urheilujohtaja Jussi Markkanen kertoo, että asiasta on keskustelu Liigan johtoryhmässä pitkään.

– Olemme punninneet eri malleja ja etsineet järkevintä tapaa ryhtyä vaikuttamaan asiaan. Uskomme, että tämä askel on samaan aikaan riittävän vahva signaali pelaajille, mutta samalla sopivan maltillinen muutos, jotta asia ei saa liian suuria mittasuhteita, Markkanen sanoo Liigan tiedotteessa.

Uudistuksen tavoitteena on parantaa pelin uskottavuutta, vähentää tuomareiden harhauttamiseen liittyviä tilanteita sekä edistää reilua ja hyvän urheiluhengen mukaista käytöstä.

Jatkossa ottelun tuomaristo voi raportoida eteenpäin ottelussa tuomitsematta jääneitä tilanteita. Näistä urheilujohtaja Markkanen voi langettaa jälkikäteen 10 minuutin käytösrangaistuksen.

Jos pelaajalle kertyy kolme kymmenen minuutin rangaistusta, seurauksena on automaattinen yhden ottelun pelikielto.

Lisää aiheesta:

Nyt se on varmaa: SM-liigaan sääntöuudistus – NHL:stä tuttu systeemi käyttöönNyt korvat höröllä, SM-liiga! Ruotsissa fiksulta kuulostava sääntökokeiluSM-liiga uudisti tappelusääntöään – pelirangaistuksiin merkittäviä muutoksiaSM-liigan sääntökirja vaihtuu – valmentajan haastoon merkittävä muutosLiiga kieltää vastustajan provosoinnin ja Jonne Virtanen aloitti heti kuittailun – näin erotuomaripomo kommentoi uusia sääntötulkintojaSM-liiga linjasi jälleen päähän kohdistuneiden taklauksien rangaistuksia – uusi työryhmä pystyyn
LiigaJääkiekkoUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

Liiga