SM-liigassa poikkeuksellinen sääntölinjaus

Tiistaina käynnistyvässä jääkiekon SM-liigassa otetaan käyttöön myös ottelun jälkeen sukeltamisesta määrättävät rangaistukset.

Jatkossa sukeltamalla tai rikettä tehostamalla tehdyt niin sanotut jäähyjen myymiset voivat johtaa jälkikäteen 10 minuutin käytösrangaistukseen.

Liigan johtoryhmä on päättänyt ottaa uudet rangaistukset käyttöön heti kauden alusta alkaen. Liiga julkaisee tiedon rangaistuksista verkkosivuillaan päivittyvään listaukseen.

Liigan urheilujohtaja Jussi Markkanen kertoo, että asiasta on keskustelu Liigan johtoryhmässä pitkään.

– Olemme punninneet eri malleja ja etsineet järkevintä tapaa ryhtyä vaikuttamaan asiaan. Uskomme, että tämä askel on samaan aikaan riittävän vahva signaali pelaajille, mutta samalla sopivan maltillinen muutos, jotta asia ei saa liian suuria mittasuhteita, Markkanen sanoo Liigan tiedotteessa.

Uudistuksen tavoitteena on parantaa pelin uskottavuutta, vähentää tuomareiden harhauttamiseen liittyviä tilanteita sekä edistää reilua ja hyvän urheiluhengen mukaista käytöstä.

Jatkossa ottelun tuomaristo voi raportoida eteenpäin ottelussa tuomitsematta jääneitä tilanteita. Näistä urheilujohtaja Markkanen voi langettaa jälkikäteen 10 minuutin käytösrangaistuksen.

Jos pelaajalle kertyy kolme kymmenen minuutin rangaistusta, seurauksena on automaattinen yhden ottelun pelikielto.