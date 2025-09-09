SM-liigakausi käyntiin! MTV:n ilmaislähetyksessä poikkeuksellista herkkua

Jääkiekon SM-liigan kausi 2025–2026 käynnistyy tänään, ja MTV on poikkeuksellisen näyttävästi mukana avauskierroksen tapahtumissa.
Tuhdilla kuuden ottelun avauskierroksella nähdään muun muassa edelliskevään finaaliparin uusinta, kun SaiPa isännöi puolustavaa mestaria KalPaa.
MTV Katsomo esittää tuttuun tapaan kauden kaikki ottelut suorina lähetyksinä. Avauskierrosta voi jännittää myös ilmaiseksi MTV Sub -kanavalla klo 18 käynnistyvässä Hockey Night 360 -kierrosseurantastudiossa, joka raportoi kaikkien kuuden ottelun tapahtumista.
Studiossa asiantuntijoina toimivat Ari Vallin ja debyyttinsä Liiga-kommentaattorin roolissa tekevä Juhamatti Aaltonen. Lisäksi pelipaikkakunnilta lähetykseen osallistuvat asiantuntijat Pekka Saravo ja Antti-Jussi Niemi.
SM-liigan ottelut tiistaina:
HPK–TPS
Jukurit–HIFK
KooKoo–Ässät
Kärpät–Sport
Pelicans–Kiekko-Espoo
SaiPa–KalPa
Kaikki ottelut alkavat kello 18.30.