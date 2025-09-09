Urheilu
SM-liigakausi käyntiin! MTV:n ilmaislähetyksessä poikkeuksellista herkkua

3:47imgJuhamatti Aaltonen ennustaa – näin käy Liigassa kaudella 2025-2026.
Julkaistu 09.09.2025 14:41

MTV URHEILU

Jääkiekon SM-liigan kausi 2025–2026 käynnistyy tänään, ja MTV on poikkeuksellisen näyttävästi mukana avauskierroksen tapahtumissa. 

Tuhdilla kuuden ottelun avauskierroksella nähdään muun muassa edelliskevään finaaliparin uusinta, kun SaiPa isännöi puolustavaa mestaria KalPaa.

MTV Katsomo esittää tuttuun tapaan kauden kaikki ottelut suorina lähetyksinä. Avauskierrosta voi jännittää myös ilmaiseksi MTV Sub -kanavalla klo 18 käynnistyvässä Hockey Night 360 -kierrosseurantastudiossa, joka raportoi kaikkien kuuden ottelun tapahtumista.

Lue myös: Leijonien maailmanmestarit rymistelevät MTV:n Liiga-lähetyksiin – loistokas asiantuntijajoukko julki

Lue myös: HIFK:n kapteeni ulkona avauspelistä – TPS:ltä puuttuu ahne maalitykki

Studiossa asiantuntijoina toimivat Ari Vallin ja debyyttinsä Liiga-kommentaattorin roolissa tekevä Juhamatti Aaltonen. Lisäksi pelipaikkakunnilta lähetykseen osallistuvat asiantuntijat Pekka Saravo ja Antti-Jussi Niemi.

SM-liigan ottelut tiistaina:

HPK–TPS

Jukurit–HIFK

KooKoo–Ässät

Kärpät–Sport

Pelicans–Kiekko-Espoo

SaiPa–KalPa

Kaikki ottelut alkavat kello 18.30. 

