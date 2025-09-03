Urheilu
Nyt se on varmaa: SM-liigaan sääntöuudistus – NHL:stä tuttu systeemi käyttöön

SM-liiga ottaa käyttöön paitsiohaastot. Niiden kohdalla päätuomareiden sijaan linjatuomarit tarkastelevat siniviivan ylitystä videonäytöltä.Vesa Pöppönen / AOP
Julkaistu 03.09.2025 12:44
Ilari Savonen

ilari.savonen@mtv.fi

SM-liigan johtoryhmä on hyväksynyt sääntöuudistuksen, minkä myötä niin sanotut paitsiohaastot otetaan alkavalla kaudella käyttöön.

Lopullinen päätös nuijittiin SM-liigaseurojen toimitusjohtajien ja sarjan johdon kokouksessa Helsingissä. Paitsiohaastojen käyttöönotosta kerrottiin Liigan kauden avaustilaisuudessa Helsingissä.

Paitsiohaastoilla viitataan proseduuriin, missä puolustavan joukkueen valmennus voi haastaa maaliin johtaneen tilanteen, mikäli se epäilee, että hyökkäävä joukkue syyllistyi paitsioon siniviivan ylityksen yhteydessä.

Mikäli haasto epäonnistuu, saa sitä pyytänyt joukkue kahden minuutin käytösrangaistuksen. Toinen epäonnistunut haasto tuottaa 2+2-minuutin rangaistuksen.

Jääkiekkoliiga NHL on käyttänyt paitsiohaastojärjestelmää syksystä 2017 lähtien.

Liiga ja sen yhteistyökumppani Wisehockey asensivat viime kauden aikana kaikkiin 16 liigahalliin kamerat, jotka on kohdistettu molempien siniviivojen suuntaan. Tämän lisäksi Liiga ja Wisehockey asensivat myös molempiin päätyihin uudet kamerat, mitkä auttavat muun muassa maalivahtien estämisiin liittyvissä haastoissa.

Uusi liigakausi alkaa ensi tiistaina eli 9. syyskuuta. 

