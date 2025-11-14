Ilveksen ja Tapparan välistä Tampereen paikallisottelua oli tänään seuraamassa Suomi-kiekon kauden toistaiseksi suurin yleisö.
Ilves löi Tapparan 4–2 perjantaina Nokia Arenalla 12 574 katsojan edessä. Yleisömäärä on tämän kauden suurin Suomi-kiekossa.
Aiemmin kärjessä oli Helsingin Jokerien paluuottelu Ilmalaan Veikkaus-areenalle. Jokerien ja Joensuun Kiekko-Poikia vastaan seurasi lokakuussa 12 114 katsojaa.
SM-liigassa tämän kauden aiempi kärkilukema oli 11 553 Tapparan ja Ilveksen kohtaamisessa lokakuussa.
Ilves voitti nyt Tapparan jo yhdeksännen kerran peräkkäin. Perjantain sarjapisteet ratkaisi kolmannessa erässä 2–2-tasoituksen ja 3–2-voitto-osuman viimeistellyt Timi Teuho-Markkola. Kihaukset olivat 20-vuotiaan Ilves-hyökkääjän SM-liigauran ensimmäiset ja syntyivät vieläpä juniorivuosien seuraa vastaan.
1:10Tässä syntyi Timi Teuho-Markkolan liigauran toinen maali Tapparaa vastaan.