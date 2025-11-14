



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Urheilu Liiga Etusivu Joukkueet Otteluohjelma Pistepörssi Sarjataulukko SM-liigassa kiekkokauden hurjin yleisömäärä tauluun – jumbo-HIFK viritti kovan trillerin 1:06 Tästä näet Ilveksen Timo Teuho-Markkolan uran ensimmäisen liigamaalin kasvattajaseura Tapparan reppuun. Julkaistu 14.11.2025 22:10 Tuomas Hämäläinen tuomas.hamalainen@mtv.fi TuoHamalainen Ilveksen ja Tapparan välistä Tampereen paikallisottelua oli tänään seuraamassa Suomi-kiekon kauden toistaiseksi suurin yleisö. Ilves löi Tapparan 4–2 perjantaina Nokia Arenalla 12 574 katsojan edessä. Yleisömäärä on tämän kauden suurin Suomi-kiekossa. Aiemmin kärjessä oli Helsingin Jokerien paluuottelu Ilmalaan Veikkaus-areenalle. Jokerien ja Joensuun Kiekko-Poikia vastaan seurasi lokakuussa 12 114 katsojaa. SM-liigassa tämän kauden aiempi kärkilukema oli 11 553 Tapparan ja Ilveksen kohtaamisessa lokakuussa. Ilves voitti nyt Tapparan jo yhdeksännen kerran peräkkäin. Perjantain sarjapisteet ratkaisi kolmannessa erässä 2–2-tasoituksen ja 3–2-voitto-osuman viimeistellyt Timi Teuho-Markkola. Kihaukset olivat 20-vuotiaan Ilves-hyökkääjän SM-liigauran ensimmäiset ja syntyivät vieläpä juniorivuosien seuraa vastaan. 1:10 Tässä syntyi Timi Teuho-Markkolan liigauran toinen maali Tapparaa vastaan.





HIFK nousi

Helsingissä sarjajumbo HIFK nousi trillerimäisesti 4–3-voittoon Kärpistä voittomaalikilpailun jälkeen.

Paljon pelaajiaan sairastuvalta takaisin tositoimiin saanut HIFK oli vielä kahdeksan minuuttia ennen varsinaisen peliajan päätöstä 1–3 tappiolla, mutta ulkomaalaisvahvistusten Jakob Ragnarssonin ja Tristan Ashbrookin ensimmäiset maalit helsinkiläisseurassa nostivat isännät 3–3-tasalukemiin. Yhdysvaltalaishyökkääjä Ashbrookille koko ottelu HIFK:ssa oli ensimmäinen.

1:22 Ruotsalaispuolustaja Jakob Ragnarsson kavensi ensimmäisellä HIFK-maalillaan.

1:19 Yhdysvaltalaishyökkääjä Tristan Ashbrook iski HIFK:n tasoihin ensimmäisessä ottelussaan seurassa.

Ratkaisua haettiin lopulta voittomaalikilpailusta. Daniel Mäkiaho ratkaisi voiton helsinkiläisille kisan ainoana maalaajana.

HIFK:n päävalmentaja Olli Jokinen oli ennen ottelun alkua vastannut myöntävästi MTV Urheilun studion väitteeseen, että seuralla on jouluun asti aikaa edes jollain lailla pelastaa tämä kausi tuloksellisesti.

– Totta. Meillä on 14 peliä ennen kuin me lähdemme Spengleriin. Sitten olemme 34 pelin mittarissa. Nyt pitää alkaa tapahtua, Jokinen sanoi.

"OJ:n" mukaan HIFK:n pistetavoitteena on edelleen yhdeksän pinnaa viittä peliä kohden. Hän laskeskeli, että HIFK pelaisi sillä matematiikalla 90 pisteen kauden ja olisi "ehkä nippa nappa pudotuspeleissä sitten".

1:38 Olli Jokinen kertoi HIFK:n matematiikasta loppukauteen – "Nyt pitää alkaa tapahtua."

SM-liigan perjantain otteluiden lopputulokset:

HIFK–Kärpät 4–3 vl.

Ilves–Tappara 4–2

Jukurit–Lukko 2–3

JYP–KalPa 5–4

KooKoo–SaiPa 4–1

TPS–Ässät 3–4