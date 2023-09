Turkulainen on takonut kolmeen edelliseen peliin massiiviset 3+7=10 tehopistettä. Perjantaina hän ahmi lukemat 1+2, kun JYP voitti KalPan voittolaukauksien jälkeen Kuopiossa 4–3. Turkulainen on pistepörssin kärjessä 11 pisteellä. JYPin Juuso Puustinen teki voittolaukauskisassa melkoisen tempun: hän onnistui maalinteossa neljä kertaa.

Ilves on sarjan kärjessä, se on pelannut yhdeksän ottelua ja saalistanut 15 pistettä. TPS:llä on sama määrä pisteitä, mutta otteluita vasta kuusi. TPS:llä on kolmen pisteen voittoja yksi vähemmän, joten sijoitus on toinen.