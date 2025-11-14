Helsingin IFK on saanut useita pelaajia takaisin sairastuvalta perjantai-illan kotiotteluun Oulun Kärppiä vastaan.
HIFK– Kärpät myös MTV3-kanavalla perjantaina kello 19.25 alkaen.
HIFK palaa maajoukkuetauolta aiempaa vahvempana, kun hyökkääjä Petrus Palmu, puolustajat Aron Kiviharju, Niklas Nykyri sekä maalivahti Niko Hovinen nousevat takaisin kokoonpanoon.
Samalla hyökkääjähankinta Tristan Ashbrook pääsee tekemään debyyttinsä kakkosketjun sentterinä, kun taas paluumuuttaja Saku Salmela hyppää Tony Sundin rinnalle ykköskentän puolustukseen.