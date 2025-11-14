Timi Teuho-Markkola teki perjantaina uransa ensimmäisen ja toisen liigamaalin, kun Ilves otti Tapparasta jo yhdeksännen peräkkäisen voittonsa jääkiekkoliigassa.

– Kasvattajaseuraa vastaan pääsi lyömään limpun uuniin. Oli sellainen fiilis, että nyt osuu. On kuin leffaa kirjoittaisi, Teuho-Markkola kommentoi MTV:n haastattelussa.

Teuho-Markkola tasoitti päätöserän alussa ensimmäisellä liigamaalillaan tilanteeksi 2–2 (ylälaidan video), ja viisi minuuttia ennen loppua hän teki 3–2-voittomaalin (video alla). Hänen isänsä Tomi on vuoden 1996 tangokuningas Seinäjoen tangomarkkinoilla.

1:10 Tässä räpsähtää Timi Teuho-Markkolan liigauran toinen maali Tapparaa vastaan.

Teuho-Markkola pelasi Tapparassa viisi edellistä kautta. Viime kaudella hän pelasi liigassa kaksi ottelua.