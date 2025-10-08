Jääkiekon SM-liigassa keskiviikon kierroksella ohjelmassa oli neljä ottelua.

Koko sarjan erikoisin fakta irtoaa nyt Liigan pitkäaikaisesta menestyjäseurasta Tapparasta. Sillä viimeisimpien otteluiden kolmannet erät ovat olleet melkoista myrkyn juontia.

Tappara oli vaikeuksissa jo viime lauantaina kotiottelussa HPK:ta vastaan, kun vieraat iskivät kolmannessa erässä peräti neljä osumaa (HPK:lle 4–2-voitto).

Sama trendi jatkui tänään kotona KooKoota vastaan. Ottelu oli kahden erän jälkeen lukemissa 2–2, mutta päätöserässä kolisi – nimenomaan Tapparan päässä.

KooKoon hyökkääjä Ville Meskanen iski ensin johto-osuman (48.49). Vain hetki tästä (49.12) ja Veeti Miettinen lisäsi vieraiden johtoa.

Jutun yläreunan videolla kuvaa Miettisen maalista.

Vilmos Gallo osui vielä kerran ja KooKoo otti 5–2-voiton.

Tapparan kolmansien erien saldo kahdessa edellisessä ottelussa: 0–7.

Auts.

Kierroksen pienimuotoinen yllätys nähtiin Oulussa, missä Kärpät kaatoi sarjakärki JYPin 5–2.

Kärppien ykköshahmona loisti kanadalaishyökkääjä Ben Tardif, joka iski kaksi maalia.

Oulussa nähtiin draamaa, kun Kärppien kultakypärä Roni Hirvonen lensi pihalle samalla hetkellä, kun oululaisjoukkue juhli ottelun avausosumaansa.

Draamaa nähtiin myös Porissa. Ottelu oli kahden erän jälkeen lukemissa 2–2. Ässät siirtyi ajassa 56.12 johtoon, kun Nestor Noiva iski illan toisen osumansa.

Sport haastoi tilanteen paitsiona. Sellaista ei kuitenkaan löytynyt.

4:49 Nestor Noiva iskee illan toisen maalinsa, Sportin haasto epäonnistuu

Ässät oli lopulta parempi lukemin 4–2.

JYPin ja Tapparan tappioiden myötä Ässät nousi sarjan kärkeen. Se on ottanut yhdeksästä ottelustaan 21 pistettä.

Mikkelissä "oma koira" puraisi Jukureita oikein huolella, kun Kiekko-Espoon puolustaja Niklas Peltomäki iski vieraille kaksi osumaa. Peltomäki edusti Jukureita kolmen ja puolen kauden ajan ennen kuin hän palasi kesällä Espooseen.

Kiekko-Espoo otti Mikkelistä mukaansa 4–3-voiton.

Kiekko-Espoo on Ässien ja JYPin takana kolmantena. Sillä on yhtä monta pistettä (21) kuin Ässillä ja JYPillä, mutta se on pelannut kaksi peliä enemmän kuin Ässät ja yhden pelin enemmän kuin JYP.

Keskiviikon 8.10.2025. SM-liigakierroksen lopputulokset:

Jukurit–Kiekko-Espoo 3–4

Kärpät–JYP 5–2

Tappara–KooKoo 2–5

Ässät–Sport 4–2