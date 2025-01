Mitä ihmettä Turussa tapahtuu? Karri Kiveltä räväkkä näkemys TPS:stä

Ei paljoa hunajata, hunajata kajahda tällä hetkellä Turussa.

SM-liigaseura TPS tarpoo suossa, sillä se on hävinnyt viidestä edellisestä ottelustaan neljä. Kaikista rumin konttaus nähtiin keskiviikkona Turussa, kun TPS hävisi kotiottelunsa KooKoolle peräti lukemin 0–6. Ottelua seurasi paikan päältä vain hieman yli 3 000 katsojaa (3 384).

– He ovat pistesarakkeessa 14:s, jos otetaan huomioon piste per peli -tahti. He puhuivat jo muutama vuosi sitten siitä, että ”nyt kulttuuria muutetaan”. He olivat olleet kuitenkin pari kevättä putkeen finaaleissa, niin mitä siellä muutetaan? MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi ihmettelee Liigaviikko-ohjelmassa.

Samat puheet ovat nousseet esiin tasaisin väliajoin.

TPS tiedotti vastaikää päävalmentaja Tommi Miettisen kahden vuoden mittaisesta jatkosopimuksesta. TPS on ollut myllerryksen keskellä, kun se on pyrkinyt karsimaan valtavia kulujaan.

– Heidän pitäisi saada pelaajamateriaalia paremmalle tolalle. Tilanne on kuitenkin se, että heidän joukkueensa ei ole kovin vahva, Kivi näkee.

Kivi lataa TPS:n tilanteesta räväkän näkemyksen, kun hän puhuu seuran muutamasta viimeisimmästä kaudesta.

– He eivät ole ottaneet missään vaiheessa pienintäkään askelta eteenpäin, Kivi täräyttää.

– Päinvastoin, nuoli on ollut koko ajan alaspäin.

