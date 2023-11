SM-liiga-seura ajautui karmivaan syöksykierteeseen – päävalmentajalta tunteikas avautuminen: "Tullaan laiva kääntämään"

HPK koki hetkellisen piristymisen lokakuussa, kun se voitti viisi kuudesta ottelustaan. Tuon jälkeen voittoja ei ole tullut. Sen sijaan viimeiset kuusi ottelua ovat tuottaneet yhtä monta tappiota hirvittävällä maalierolla 23-3. Kolmessa ottelussa Kerho on jäänyt maaleitta.

Ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa esiintyi vakavailmeinen päävalmentaja Matias Lehtonen. Karmivasta saldosta huolimatta Lehtonen näki joukkueensa tekemisessä hyviä aihioita.

– Tehdään ihan oikeita asioita periaatteessa, ollaan ihan oikeissa rytmeissä, pysytään melkein tarpeeksi kiekossa, mutta ei kuitenkaan vielä tuoteta. Viimeinen kymmenen pinnaa puuttuu, Lehtonen ruoti.

Päävalmentajan mukaan HPK:n pukukopissa käytiin HIFK-tappion jälkeen paljon asioita läpi. Kopissa tuli paljon hienoja puheenvuoroja, Lehtonen sanoi.

– Kyllä me tullaan tää laiva kääntämään ja me tullaan mittaan tästä asiasta kaikki irti. Vielä ei tällä hetkellä mitata kaikkea irti itsestämme. Me ei ehkä uskalleta vielä heittäytyä, antaa itsestämme ihan kaikkea tuohon, mitä huippujäkiekkko ammattilaisena vaatii.

HPK on torstain jälkeen pelannut runkosarjassa 20 ottelua eli tasan kolmanneksen. Pisteitä hämeenlinnalaisryhmä on kerännyt 19, jolla irtoaa toiseksi viimeinen sija sarjataulukossa. Takana on ainoastaan kuusi pistettä vähemmän kerännyt SaiPa, joka tosin on pelannut neljä ottelua vähemmän. Alempaan pudotuspeliviivaan on nyt kertynyt eroa kuusi pistettä.

– Nää menee aika nopeasti ohi, kaudet, vuodet. Kyllä me tosta käännetään toi laiva. Nyt on pari päivää aikaa miettiä miten, mutta siellä on hyvää siementä, Lehtonen päätti.