Ilves vei SM-liigan jumbotuplan avausosan, kun se kaatoi HIFK:n maalein 3–0.

Joukkueet lähtivät otteluun sijoilta 15 ja 16. Kummankin otteet ovat olleet heikkoja, mutta myös loukkaantumiset ovat vaivanneet suurseuroja rajusti.

Avauserässä Ilvekselle osui Olli Palola, joka pelasi ensimmäisen ottelunsa pätkäsopimuksen tehtyään. Toisessa erässä Matic Török lisäsi johdon kahteen.

Päätöserässä Luke Henman lapioi irtokiekosta 3–0. Näihin lukemiin ottelu myös päättyi.

Ilves nousi voiton myötä yhden sijan ja on nyt 14:s. HIFK jatkaa neljännen peräkkäisen tappion myötä viimeisenä. Joukkue ei ole tehnyt maalin maalia kolmeen edelliseen otteluun.

Mikkelissä alkukauden yllättäjä Jukurit pisti Kärppien kolmen ottelun voittoputken poikki 6–3-voitolla.

Jukurien alkukauden syömähammas on ollut ylivoimapeli. Se toimi tänäänkin. Mikkeliläiset mättivät peräti kolme yv-osumaa. Pisterohmuina toimivat puolustaja Juuso Arola (0+4) ja hyökkääjä Jesper Piitulainen (0+4).

Jukurit sarjassa viidentenä. Kärpät sijalla 10.

3:28 Ruben Rafkinilta raju tälli – Niiralan monttu kiehuu

SM-liigakierroksen tulokset

HPK–SaiPa 1–2

Ilves–HIFK 3–0

Jukurit–Kärpät 6–3

KalPa–TPS 3–4 vl.

Lukko–JYP 4–2

Ässät–Tappara 3–2