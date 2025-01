SM-liigan sarjajohtaja vaihtui – HIFK:n konttaus jatkuu

Jääkiekon SM-liigassa perjantain kierroksella ohjelmassa oli kuusi ottelua.

Lahdessa HIFK konttasi jälleen, kun se jäi kotijoukkue Pelicansin jalkoihin. Pelicans taas jatkoi omaa vahvaa virettään, kun se oli parempi lukemin 4–0.

Isännille maalinteossa onnistuivat ex-IFK Miro Väänänen, Joona Kumpula ja kahdesti tyhjiin maalannut Leevi Tukiainen.

Pelicans on voittanut edellisistä neljästä ottelustaan kolme. HIFK sen sijaan on ottanut edellisistä viidestä ottelustaan vain yhden voiton.

Jo pidemmän aikaa heikosti pelannut HIFK on tippunut tappioidensa myötä sarjassa alaspäin. IFK on nyt sarjassa viidentenä. Alkukauden kriisiseura Pelicans taas on sijalla 13.

Liigan sarjajohtaja vaihtui perjantaina, kun SaiPa hävisi Lappeenrannassa KooKoolle 1–4 ja Ilves voitti kotonaan Ässät 3–1.

Ilves nousi nyt kahden pisteen erolla sarjan kärkeen ohi SaiPan.

Lukko taas kipusi kolmanneksi, kun se kaatoi kotonaan jatkoajalla Kiekko-Espoon 3–2. Lukon voittomaalista vastasi kanadalaispuolustaja Eric Gelinas.

Kierroksen myöhäisottelussa (alkoi kello 19.30) KalPa jatkoi Tapparan kurimusta, kun se oli parempi lukemin 5–2.

SM-liigan perjantain kierroksen tulokset:

Ilves–Ässät 3–1

JYP–TPS 6–3

Lukko–Kiekko-Espoo 3–2 ja.

Pelicans–HIFK 4–0

SaiPa–KooKoo 1–4

KalPa–Tappara 5–2