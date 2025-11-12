SaiPa tiedottaa tehneensä jatkosopimuksen päävalmentaja Raimo Helmisen kanssa vuoteen 2027 ja urheilujohtaja Harri Ahon kanssa vuoteen 2028 asti.

Toista kauttaan Lappeenrannassa luotsaava Helminen, 61, johdatti SaiPan viime kaudella sensaatiomaisesti SM-hopealle. Osapuolet solmivat vajaa vuosi sitten yksivuotisen jatkosopimuksen tälle kaudelle, ja nyt toimittiin siis samoin ensi kauden osalta.

– Jatkuvuus on se isoin juttu, jonka takia tässä hienossa seurassa on hieno juttu jatkaa tulevallakin kaudella. Ollaan tosi tyytyväisiä siihen, että viimeisen vuoden aikana yleisö on löytänyt tiensä takaisin Kisapuistoon. Me teemme oman osamme kaukalossa, ja toivotaan, että väki tulee tukemaan meitä paikan päälle jatkossakin, Helminen sanoo seuran tiedotteessa.

Aho, 57, on toiminut seuran urheilujohtajana elokuusta 2023 alkaen.

– Hän on tehnyt määrätietoista työtä joukkueen rakentamisessa ja koko urheilutoiminnan kehittämisessä. Hän on tuonut organisaatioon vahvaa kokemusta ja selkeän näkemyksen siitä, mihin suuntaan haluamme SaiPaa viedä. Niin Raipe päävalmentajana kuin Aho urheilujohtajana tuovat organisaatioon ammattimaisuutta, selkeyttä ja pitkäjänteisyyttä, jotka ovat keskeisiä tekijöitä joukkueen ja koko seuran kehityksessä, Liiga-SaiPan toimitusjohtaja Jani Valkeapää sanoo.

SaiPa on aloittanut tämänkin kauden vahvasti. Joukkue oli illan kierrokselle lähdettäessä viidentenä vain neljän pisteen päässä sarjaa johtavasta Ässistä.