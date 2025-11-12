Jääkiekon SM-liiga palasi tänään maajoukkuetauolta viiden ottelun voimin. Sarjakärki Ässät kohtaa viidentenä olevan SaiPan, joka sai avausmaalissaan vetoapua porilaisilta.
Lue myös: SaiPalta isot kiinnitykset: Raimo Helminen jatkaa päävalmentajana
SaiPa meni ottelussa johtoon vajaan neljän minuutin kohdalla.
Ondrej Trejbal laukoi vasemmasta laidasta kohti Ässät-vahti Filip Lindbergiä. Tämä ohjasi kiekon patjallaan toiseen laitaan suoraan Maxime Fortierin lapaan.
Kanadalaishyökkääjän laukaus epäonnistui pahasti, mutta kun Lindberg mitä ilmeisimmin odotti kovempaa laukausta, kiekko lirui helponlaisesti tämän jalkojen välistä maaliin.
Tilanne on katsottavissa jutun pääkuvana olevalta videolta.
Avauserän puolivälin jälkeen SaiPa tuplasi johtonsa 2–0:aan Juuso Heikkilän onnistuttua ylivoimalla. Näistä lukemista lähdettiin toiseen erään.