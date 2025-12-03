Tapparalle 3+1-tehot mättänyt Aapeli Räsänen huokaili, että toivottavasti Kristian Tanukselle ei tule JYPin Antti Tyrväisen törkyilystä pitkää huilia.
Toista otteluaan JYPissä pelannut Antti Tyrväinen taklasi Tapparan Kristian Tanusta rajusti jääkiekon SM-liigataiston avauserässä Tampereella.
Tanus oli lähestynyt juuri kiekkoa laidassa haltuunsa ottanutta JYP-puolustaja Juuso Pullia, kun Tyrväinen täräytti tööttinsä sivusta Tapparan ykkösketjun hyökkääjään.
Tanuksen pää kolahti pleksiin, ja Tappara-tähti retkahti selälleen. Tokkuraisen oloinen hyökkääjä jouduttiin taluttamaan pois jäältä.
Tyrväinen passitettiin päähän kohdistuneesta taklauksesta ulos. Tilanne näkyy ylälaidan videolla.
Tappara-hyökkääjä Aapeli Räsänen nosti kyseisen taklauksen itse pelin jälkeisessä MTV Urheilun haastattelussa esiin. Miehen puheissa oli myös huoli Tanuksesta.