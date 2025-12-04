Jääkiekon SM-liigan tilannehuone on ohjannut keskiviikon kierrokselta kolme tapausta kurinpidon tutkittavaksi.
Kaikista kolmesta tilanteesta määrättiin ottelussa viiden minuutin jäähy ja pelirangaistus.
Tapparan ja JYPin välisessä ottelussa jyväskyläläisten tuore hankinta Antti Tyrväinen ajettiin ulos taklauksesta, jonka tuomaristo katsoi kohdistuneen Tapparan Kristian Tanuksen pään ja niskan alueelle.
Turussa pelatussa ottelussa Kiekko-Espoon Peter Quenneville joutui suihkuun polvitaklauksesta TPS:n kultakypärä Lukas Wernblomiin.
Kaksi TPS:n maaleista 5–0-voitossa syöttänyt ruotsalaishyökkääjä Wernblom pystyi jatkamaan ottelun loppuun.
