Jääkiekon SM-liiga onnistui sarjauudistuspäätöksellään estämään uuden kilpailevan sarjan syntymisen, uskoo Liigan puheenjohtaja Jyrki Seppä.

SM-liigan yhtiökokous sai torstaina riittävän kahden kolmasosan enemmistön 14+10 joukkueen kaksiportaiseen sarjamalliin siirtymiselle.

Samalla runnottiin läpi joukko muita uudistuksia suorasta sarjanoususta pudotuspelien tulonjakoon ja Liigan hallintomallista siirtymäkauden peliformaattiin.

SM-liigan vauhdikkaan syyskauden yllä on leijunut todellinen pelko sarjan hajoamisesta ja suurseurojen loikkauksesta valmisteilla olevaan kilpailevaan sarjaan. Hallituksen puheenjohtaja Jyrki Seppä uskoo, että uhka on nyt poistunut.

– Kyllä näin uskoisin, että ei tarvitse olkapään yli varmaan huomenna aamulla katsella, Seppä kommentoi MTV Urheilun haastattelussa.

Myös Ilveksen puheenjohtajana toimivan Sepän mukaan kaikki osakkaat kävivät kokouksesta poistuessaan kiittämässä ratkaisusta ja kertomassa sitoutumisestaan illan päätöksiin.

– Minkäänlaista erimielisyyttä siitä (ei ollut), ettemmekö jatkaisi yhtenäisenä Liigana – päinvastoin. Minun mielestäni tuntuu, että tämän päivän jälkeen olemme entistä yhtenäisiä tekemään yhteistyötä myös jatkossa, koska saimme monia asioita ratkaistua, jotka ovat hiertäneet tavallaan tässä meidän yhteisössämme aiempina vuosina. Se luo uuden, hyvän pohjan tehdä tulevaisuudessa yhteistyötä, Seppä sanoi.

MTV Urheilun tietojen mukaan ensimmäinen äänestys uuden sarjamallin joukkuemäärästä päättyi liki tasapeliin. Tuntien väännön jälkeen vähintään kymmenen seuraa 15 äänivaltaisesta osakkaasta kannatti 14+10-mallia.

Myös suorasta noususta ja putoamisesta päättäminen aiheutti seurojen kesken hajontaa. Valmiutta kompromisseihin löytyi silti.

– Varmastikaan kaikkien seurojen osalta jokaikinen päätös ei ollut sellainen, mitä he olisivat halunneet, Seppä myönsi.