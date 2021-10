SM-liigaseuran valmentajapotkut häpäisivät pelaajatkin – tuhoisan kolmikon lähtö näkyy: "Perustasoa tuolle joukkueelle ei ole"

HPK on lähdettäessä illan vierasotteluun Pelicansia vastaan Liigan viimeisenä kolme pistettä Mikkelin Jukurien takana.

Kahdeksasta ensimmäisestä ottelustaan ilman varsinaisen peliajan voittoa jäänyt Kerho näytti jo saavan juonesta kiinni, kun päävalmentaja vaihtui Matti Tiilikaisesta Jarno Pikkaraiseen lokakuun alussa, mutta nyt kurssi on osoittanut jälleen pahasti alaspäin.

Ylivoimatuhosta katosivat tehot

41-vuotias Laatikainen on tuttu näky useankin eri SM-liigajoukkueen viivamiehen paikalta. 82 liigamaalistaan 34 ylivoimalla iskenyt espoolainen pitää maaliteon ja varsinkin ylivoimapelin tehottomuutta HPK:n tämän hetken suurimpana ongelmana.

Nykyinen ylivoimatilasto, kolme maalia 46 ylivoimasta (6,52%) on SM-liigan selvästi heikoin.

– Ei se pelillisesti kuitenkaan ollut niin hirveän kaukana muista joukkueista. Tietysti tulos ei ollut ikinä suotuisa, ja varsinkin ylivoimapeli on sakannut koko kauden. Emme ole saaneet sitä kautta paljoa apua maaleihin, niin se tietysti näkyy tuloksissakin, Laatikainen pohtii.

Valmentajan potkut häpeä pelaajillekin

– Tietysti jokainen käsittelee sen asian eri tavalla. Monella kuitenkin tulee sellaista häpeää ja sellaista fiilistä, että itsekin tässä on epäonnistuttu, Laatikainen sanoo valmentajanvaihdoksen vaikutuksesta joukkueeseen.

Samat ongelmat palasivat

Joukkue latasi peleihin kaikkensa, mutta hyvistä peleistä huolimatta voitot ovat taas alkaneet kiertää ohikulkutietä Hämeenlinnan ympäri. Ja mikä pahinta, maalinteko on tyrehtynyt kolmessa viime pelissä kokonaan.

– Varmaan se johtuu juuri siitä, että tässä tulee pikkuhiljaa muutoksia ja uusia juttuja. Ei ole missään vaiheessa löytynyt sellaista tiettyä rutiinitasoa joukkueessa. Meidän pitäisi pystyä kaivamaan joka pelissä ihan maksimaalisen suorituksen, että saisimme pisteitä. Se on tässä ollut vähän jutun juonena, Laatikainen kommentoi.

– Ei voi vielä sanoa, että joku asia olisi muuttunut aivan täysin. Lähinnä se on ollut sitä, että saisimme jokaisesta pelaajasta paras mahdollinen irti. Tässä on aika paljon kentätkin eläneet. Perustasoa tuolle joukkueelle ei ole, ja on vaikea määrittää, missä se menee.