1000 SM-liigaottelun ikoni ei ole miettinytkään lopettamista – näkee selvän muutoksen nuorissa pelaajissa: "En tiedä, että onko se sitten huono juttu"

– Sitten piti tietysti hoitaa vähän asioita Espoon päässä, että uskalsin lupautua lähtemään sinne. Minulla oli kuitenkin iso rooli ja asema joukkueessa, ja oli paljon sponsoreita, jotka mahdollistivat sen, että minunkin oli taloudellisesti järkevä pelata siellä. Kun on perheellinen, niin tarvitsee vähän rahaakin jostain.

– Eihän se kiva ollut pelata tyhjille katsomoille, mutta jos pelaaminen antaa yhä nautinnon, niin miksi sitä ei jatkaisi? Se on toistaiseksi antanut, ja paikat ovat olleet siinä kunnossa, että on ollut järkevää jatkaakin.

– Kyllä sillä taloudellisellakin puolella on merkitystä, mutta uskaltaisin sanoa, etten kyllä olisi lähtenyt. Tuo oli helppo ratkaisu, kun kyseessä oli tuttu paikka ja se oli lähellä, Laatikainen pohtii.

Lujaa laatua Lada

Laatikaisen pelityyliä voisi kuvailla sanoilla tyylikäs, taitava ja taloudellinen. Hän on omimmillaan pyörittäessään ylivoimapeliä siniviivalla. Kulmaväännöt ja fyysiset rymistelyt saavat jäädä muille.

Tässä on ehkä myös yksi pitkän uran salaisuuksista.

– Osaan lukea peliä hyvin ja on pelisilmää, niin se tietysti edesauttaa, että pystyy vähän vanhemmallakin iällä pärjäämään. En ole mikään rämäpäinen, joten joltain vammoilta saattaa sitäkin kautta välttyä.

Takaiskujakin on uran varrelle mahtunut. Loukkaantumisista oikeastaan vain polvileikkaus keväällä 2012 on saanut jättämään pelejä välistä. Ilveksessä vietetyt vuoden 2016–18 jäivät vaisuiksi mystisten terveyshuolien vaivattua puolustajaa. Useamman lääkärin toisistaan poikenneiden diagnoosien jälkeen syyksi paljastui ylikunto – tai alipalautuminen.

– Jos on tullut tehtyjä jotain huonoja valintoja uran suhteen, niin sitten on aina pyritty korjaamaan ja ottamaan oppia. Olen ollut senkin suhteen aina antennit pystyssä, että olen yrittänyt löytää apua jostain muualta, jos sitä ei ole ollut vaikka oman seuran kautta saatavilla.

Lopettaminen ei ole edes käynyt mielessä

– Tietysti tässä on ollut hankalia aikoja matkalla, mutta palo pelaamiseen ja siihen nautintoon, jota se antaa, on aina mennyt kaiken edelle.

Perjantain kierroksella edessä on uran 1000. runkosarjaottelu vieraskaukalossa Lahden Pelicansia vastaan.

Nuoria ja röyhkeitä pelikavereita

40 vuoden rajapyykin ylittäneillä pelaajilla alkavat myös oman ikäluokan pelikaverit olla vähissä. Parhaita pelivuosiaan pelaavat ovat siirtyneet yhä enemmän ulkomaille, joten tilaa on tullut suomalaisen juniorimyllyn kirkkaimmille lupauksille.

Vuonna 1980 syntyneen Arto Laatikaisen kanssa istuu samassa pukukopissa jo useampiakin 2000-luvulla syntyneitä pelaajia. Heissä ”Lada” näkee paljon eroavaisuutta niihin poikiin, jotka hänen ikäpolvestaan nousivat liigaympyröihin 1990-luvun lopulla. Vaikka paljon samaakin on.

– Tuntuu, että pojat ovat poikia aina. En minä siellä ajattele kenenkään ikiä. Sen olen huomannut, että nuoria tulee enemmän kuin silloin, kun itse aloitin, ja heidän itseluottamuksensa on vähän eri tasolla kuin itsellä ja muilla nuorilla silloin oli.

– He ovat tietyllä tapaa vähän jopa röyhkeämpiä ja avoimempia. Tietysti kulttuuri on valmentajienkin ja muiden suhteen muuttunut. En ole sitä itse kauheasti kokenut, mutta olen kuullut muilta, että he menivät silloin 1990-luvulla koppiin eivätkä uskaltaneet edes puhua kenellekään, Laatikainen toteaa.