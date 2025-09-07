SM-liigan eliittipelaaja teki historiaa – asian laita selvisi huvittavalla tavalla

Rauman Lukon ja koko SM-liigan ehdottomaan puolustajaeliittiin kuuluva Eric Gelinas on seuran ensimmäinen ulkomaalaiskapteeni. Parisataa NHL-otteluakin pelannut kanadalainen jatkoi sopimustaan Raumalla, ehkä jopa hieman yllättäen.

34-vuotias Gelinas saapui Raumalle kesken viime kauden. Hän oli heti joukkueensa avainpuolustaja. Gelinas tehtaili runkosarjassa 21 otteluun 17 pistettä, mutta loukkaantui ja huilasi lähes puolitoista kuukautta ennen pudotuspelejä. Playoff-vaiheessa pistetehtailu jatkui ja kiekollinen johtajuus oli selkeää.

Eric Gelinas on alkavan kauden tähtipakkeja.Elmeri Elo / All Over Press

Lukko sai Gelinasin kiinnitettyä jo maaliskuussa alkavaksikin kaudeksi. Temppua voi pitää yllättävänä, sillä kanadalaisen kaltainen laatunimi olisi ollut varmasti haluttua tavaraa Euroopan huippusarjoissa.

Kun puolustajalta kysyy, miksi hän valitsi Lukon, vastauksessa on klassista kohteliaisuutta: perimmäinen syy on Lukon organisaatio.

– He kohtelevat meitä hyvin. Tämä on yksi parhaista seuroista, joissa olen ollut. Täällä tehdään olo todella tervetulleeksi. Lukko haluaa voittaa, ja joukkue on rakennettu sitä varten. Tänä vuonna meillä on suurin piirtein sama joukkue kuin viimeksi, joten meillä on hyvä mahdollisuus tavoitella mestaruutta, Gelinas avaa päätöstään jatkaa Raumalla.

Lukolla on alkavallakin kaudella yksi SM-liigan parhaista puolustajapaketeista. Gelinasin lisäksi muun muassa Jakob Stenqvist ja Niclas Almari ovat kotimaan pääsarjan kärkitekijöitä.

– Minua ei kiinnosta, olenko ensimmäisessä vai kolmannessa parissa, kun saan pelata näin hyvässä pakistossa. Vanhempana pelaajana olen ollut nuorempien parina. Kaikkiaan puolustusparimme sopivat hyvin yhteen. Se on yksi menestyksemme salaisuus, Gelinas sanoo.

MTV Urheilu kysyi Gelinasista Lukko-valmentaja Tomi Lämsältä. Etenkin yhdellä osa-alueella Lämsä pitää kanadalaista SM-liigassa jopa aivan parhaana.

– Kun otetaan laukaus huomioon, siinä vaiheessa kun kiekko tulee häntä kohti ja hän pystyy ampumaan suoraan syöttöön, niin on varmasti liigan kärkeä, Lämsä pointtaa.

Gelinas valittiin kauden alla myös Lukon kapteeniksi.

– Hän on äärimmäisen karismaattinen ihminen ja pelaaja. Kun hän astuu huoneeseen, niin ihmiset aistivat hänen läsnäolonsa. Upea tyyppi, välittää ja huomioi muut ihmiset. Hän on luontainen esimerkkijohtaja. Ei välttämättä äänekkäin, mutta kun on tarve puuttua, niin häneltä löytyy voimaa ja rohkeutta se tehdä, päävalmentaja Lämsä suitsuttaa suojattiaan.

Kipparinimitys on historiallinen, sillä Gelinasista tuli samalla Lukon pitkän seurahistorian ensimmäinen ulkomaalaiskapteeni. Tittelin erityispiirre ei ollut taitopakille selvillä, kun kirjainta iskettiin rintaan.

– Se (historiallinen valinta ulkomaalaisena) selvisi minulle vasta Instagramista, kun seura julkaisi asian. Kapteenius on iso kunnia ja toisaalta haaste. Se, että tulen nimetyksi ensimmäiseksi ulkomaalaiskapteeniksi, kertoo paljon siitä, miten seura kunnioittaa myös minua. Minulla on iso rooli joukkueessa ja arvostan sitä, Gelinas sanoo.

Vaikka Lämsä mainitseekin Gelinasin olevan valmis myös verbaaliseen ojentamiseen, ovat kapteenin roolissa keinot lähtökohtaisesti toisenlaiset.

– En pidä itseäni vanhana, mutta kiekkomaailmassa olen kokeneempaa kaartia. Olen pelannut monissa liigoissa, joten olen oppinut paljon ja voin jakaa tietämystäni nuorille pelaajille. Olen oppinut myös olemaan äänekkäämpi kopissa tarvittaessa. Johdan kuitenkin ennen kaikkea esimerkillä.

– Kun olet liian äänekäs, siitä tulee enemmänkin kuin taustaääni ja osa rutiinia. Kun puhut oikealla hetkellä, sanat ovat voimakkaampia, puolustaja jatkaa.

Gelinas ehti ihastuttaa kaukalossa jo viime kaudella, mutta taiturin persoona on jäänyt osittain mysteeriksi suurelle yleisölle. Vieläkään verho ei kokonaan aukene, korkeintaan raottuu hieman.

– Olen rauhallinen ja rento. Tulen toimeen kaikkien kanssa. Eri kulttuureihin sopeutuminen sopii minulle. Yritän tuoda hymyn mukanani kaukaloon joka päivä.

Entä työpaikan ulkopuolella?

– Katson paljon Netflixiä, en ole niin videopelihenkinen kuin moni muu joukkueessamme. Tänä vuonna minulla on myös henkilökohtaisia projekteja. Rakennamme taloa kotimaassamme Kanadassa, joten pyörin paljon Pinterestissä katselemassa kuvia inspiraatioksi.

Gelinas ja Lukko starttaavat SM-liigasesonkinsa keskiviikkona Tapparaa vastaan.